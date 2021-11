Hannover

Die Polizei Hannover ermittelt in eigener Sache: Am Freitagnachmittag rammte ein Einsatzfahrzeug beim Rangieren eine der beiden Statuen an der Löwenbastion. Auslöser war offenbar das Training mit einem Polizeipferd am Maschsee, das dann aber keine Lust mehr auf die Übungen hatte.

Der Unfall ereignete sich gegen 14.50 Uhr. „Die Kollegen der Reiterstaffel wollten im Rahmen ihrer Streifentätigkeit ein kleines Geländetraining einlegen“, sagt eine Polizeisprecherin auf Anfrage. Dies sei nichts Ungewöhnliches, da das Reiten über Stock und Stein am Standort Welfenplatz nicht geübt werden könne.

Polizeipferd will Treppe nicht heruntersteigen

Aber das Pferd hielt beim Training nicht so lange durch wie gewünscht. Es habe auf dem Plateau der Löwenbastion gestanden und sich geweigert, die Stufen wieder hinunterzusteigen. „Also blieb den Kollegen nichts anderes übrig, als mit dem Transportanhänger möglichst dicht heranzufahren“, erklärt die Sprecherin.

Dabei habe das Gespann den Löwen samt Sockel getroffen. Augenzeugen berichten, die Figur habe gewackelt. Laut Polizei nahm aber nur das Gefährt Schaden. Die Statue sei unversehrt geblieben, ebenso Mensch und Pferd. Eine unbeteiligte Streifenwagenbesatzung habe alles dokumentiert, die Schadenshöhe ist unklar.

Von Peer Hellerling