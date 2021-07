Zwei Diskotheken in Hannover wurden am Wochenende zwangsweise geschlossen. Die Polizei stieß bei ihren Kontrollen auf etliche Corona-Verstöße in den Steintor-Clubs. Unter anderem wurden so gut wie keine Kontaktdaten gesammelt, die Discos waren zu voll – und auch die Maskenpflicht spielte kaum eine Rolle.