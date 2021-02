Hannover

Es ist offenbar auch ein Kommunikationsproblem: Am Maschsee in Hannover hat die Polizei am Freitag und am Sonnabend immer wieder zahlreiche Spaziergänger auf die neuen Zeiten für die Maskenpflicht hingewiesen. Wegen steigender Infektionszahlen und auf Anordnung des Gesundheitsamtes der Region Hannover müssen sich Spaziergänger seit Freitag am Nordufer und am Rudolf-von-Bennigsen-Ufer von 10 bis 19 Uhr mit einer Mund-Nasen-Bedeckung vor einer Corona-Ansteckung schützen. Zuvor galt diese Pflicht nur bis 16 Uhr. Das Problem: Viele Ausflügler und Passanten kennen die neue Regelung noch gar nicht – auch, weil die Stadt Hannover die Hinweisschilder rund um den Maschsee noch nicht mit den neuen Zeiten überklebt hat.

Polizei macht Lautsprecherdurchsagen

Wie die Polizeidirektion Hannover mitteilt, haben die Beamten in mehreren Streifenwagen schon am Freitag damit begonnen, Spaziergänger mit Lautsprecherdurchsagen auf die neue Anordnung aufmerksam zu machen. Einsatzkräfte hatten demnach auch zuvor beobachtet, dass offenbar nur am Rudolf-von-Bennigsen-Ufer in Höhe des NDR-Landesfunkhauses auf einem Hinweisschild die neue Zeit zu lesen war.

Auch am Wochenende begründete eine Beamtin die Unwissenheit vieler Passanten mit den veralteten Schildern. „Auf den alten Tafeln ist noch von einer Maskenpflicht bis 16 Uhr die Rede, deshalb kennen viele Menschen die neue Regel gar nicht“, sagte die Polizisten am Rande einer Streifenfahrt.

Auf vielen Hinweisschildern ist die neue Regelung noch nicht berücksichtigt. Quelle: Ingo Rodriguez

Laut Polizei haben die Einsatzkräfte deshalb immer wieder Ermahnungen ausgesprochen. Wegen der unfreundlichen Witterung waren am Wochenende aber auch nicht so viele Spaziergänger am Maschsee unterwegs wie in den vorangegangenen frühlingshaften Tagen. Trotzdem seien auch einige Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz eingeleitet worden, teilt Polizeisprecher Martin Richter mit. Die meisten Passanten hätten jedoch einsichtig reagiert. Dafür sprechen auch Zahlen: Laut Polizei wurde am Freitag im gesamten Stadtgebiet von Hannover wegen derartigen Verstößen nur eine mittlere zweistellige Zahl von Verfahren eingeleitet, am Sonnabend sogar noch deutlich weniger.

Die neuen Zeiten für die Maskenpflicht gelten vorerst bis zum 22. März. Sportler und Fahrradfahrer sind davon befreit. Für die Landeshauptstadt ist die Neuregelung etwas misslich: Weil die entsprechenden Hinweisschilder zuletzt häufig entfernt worden waren, hatte sie gerade erst robustere Schilder angebracht. Diese sollen jetzt überklebt werden.

Von Ingo Rodriguez