Hannover

Die Polizei sucht nach einem Fahrradunfall am Donnerstagmorgen einen Ersthelfer, um den Hergang aufzuklären. Die Beamten gehen derzeit davon aus, dass ein 57-jähriger Pedelecfahrer beim Abbiegen an der Justus-Garten-Brücke gestürzt war. Dabei verletzte er sich und hat keine Erinnerungen an den Unfall.

Eine 23-jährige Zeugin informierte gegen 7.55 Uhr die Polizei über einen verletzten Radfahrer am Weddigenufer in Höhe der Justus-Garten-Brücke zwischen der Calenberger Neustadt und Linden-Nord. Beim Eintreffen der Beamten wurde der 57-Jährige bereits von einem Notarzt in einem Rettungswagen behandelt. Der Verletzte wurde im Anschluss an die Unfallaufnahme in ein Krankenhaus gebracht.

Polizei sucht Mann mit Koffer

Da sich der Pedelecfahrer wegen seiner Verletzungen nicht an den Unfall erinnern konnte, befragte die Polizei die Zeugin, um die Unfallursache aufzuklären. Diese gab an, auf die Unfallstelle aus Richtung des Weddigenufers zugekommen zu sein. Zu diesem Zeitpunkt war der verunfallte Fahrradfahrer nicht mehr ansprechbar. Ein Ersthelfer kümmerte sich bereits um den Verletzten.

Von ihm erhofft sich die Polizei Hilfe bei Aufklärung des Unfalls. Er wird wie folgt beschrieben. Der Ersthelfer ist circa 25 Jahre alten Mann, etwa 1,65 Meter groß und hat einen dunklen Teint, dunkelbraune Haare und einen Oberlippenbart. Laut Zeugin sprach er Deutsch mit einem – vermutlich spanischen – Akzent.

Noch bevor die Polizei vor Ort war, verließ der Ersthelfer die Unfallstelle über den Emma-Frede-Weg in Richtung Weddigenufer. Er hatte einen Koffer dabei. Die Polizei bittet den gesuchten Mann oder weitere Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Limmer unter Telefon (05 11) 1 09 39 20 zu melden.

Von Manuel Behrens