Hannover

Die Polizei sucht den Fahrer eines dunklen Porsche: Der Mann soll am Donnerstagmorgen in Groß Buchholz mit seinem Freizeitgeländewagen einen Fahrradfahrer zu Fall gebracht haben. Nach bisherigen Erkenntnissen stieg der Autofahrer zwar kurz aus, um dem verletzten Radler seine Hilfe anzubieten. Laut Polizei fuhr der Mann dann aber doch weiter, ohne sich um das geschockte Unfallopfer zu kümmern.

Porsche kommt von MHH-Gelände

Nach Angaben von Polizeisprecher Michael Bertram war der 60-jährige Fahrradfahrer gegen 8 Uhr auf dem Radweg an der Karl-Wiechert-Allee in Richtung Misburger Straße unterwegs. An der Abzweigung zur Carl-Neuberg-Straße traf der dunkle Porsche aus bislang ungeklärter Ursache das Hinterrad des Fahrrads. Das Auto war kurz zuvor vom Gelände der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) gekommen. Der Radfahrer stürzte und erlitt leichte Verletzungen.

Radfahrer lehnt Hilfe zunächst ab

Zwar habe der Autofahrer den Zusammenstoß bemerkt und kurz angehalten, um seine Hilfe anzubieten, berichtet der Polizeisprecher. Dies habe der unter Schock stehende Radfahrer aber abgelehnt. Daraufhin sei der Autofahrer davongefahren, ohne sich weiter um den Verletzten zu kümmern oder seine Personalien zu hinterlassen. Am Nachmittag habe der Radfahrer dann in der Polizeistation Kleefeld die Unfallflucht doch noch nachträglich angezeigt, berichtet Bertram.

Polizei hofft nun auf Hinweise

Die Polizei hofft nun, dass sich der Autofahrer bei den Ermittlern meldet. Gesucht werden auch Zeugen, die möglicherweise Hinweise zu dem dunklen SUV mit unbekanntem Kennzeichen geben können. Auch Informationen über eine mögliche Ursache des Unfalls nimmt das Polizeikommissariat Hannover-Südstadt unter Telefon (0511) 1093217 entgegen.

Von Ingo Rodriguez