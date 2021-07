Hannover

Die Polizei sucht nach einem Räuber, der in eine Wohnung in Hannover-Döhren eingebrochen sein soll. Die Tat geschah bereits Ende April, aber jetzt veröffentlichen die Ermittler ein Phantombild des Gesuchten. Mit einem Komplizen zusammen soll der Unbekannte den Bewohner attackiert, dann aber ohne Beute geflohen sein.

Das Phantombild des Gesuchten. Quelle: Polizei

Die Täter brachen nach Polizeiangaben am 30. April gegen 13.05 Uhr in die Wohnung an der Isarstraße ein. Sofort hätten die Gesuchten den 51-Jährigen angegriffen und Bargeld gefordert. Als das Opfer aber nichts aushändigte, seien die Männer umgehend ohne die erhoffte Beute wieder verschwunden. Der Bewohner blieb trotz der Attacke unverletzt.

Polizei fertigt Phantombild

Der 51-Jährige kann außerdem nur einen Täter beschreiben, von dem nun ein Phantombild angefertigt wurde. Der Gesuchte ist demnach schwarz, schlank und 25 bis 30 Jahre alt. Er ist zwischen 1,85 und 1,90 Meter groß. Zur Tatzeit hatte der Mann eine Afro-Frisur und war komplett schwarz angezogen. Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon (0511) 109 55 55.

Von Peer Hellerling