Hannover

Die Polizei Hannover bittet bei der Suche nach einer vermissten 68-Jährigen aus dem Stadtteil Lahe um Mithilfe aus der Bevölkerung. Seit Dienstag, 14. Dezember, fehlt von Margitta D. jede Spur.

Wie die Behörde mitteilt, hatte die Seniorin am Dienstagnachmittag mit ihrem Pedelec ihr Zuhause verlassen. „Aufgrund der bereits verstrichenen Zeit ist eine Gefährdung der Frau nicht auszuschließen“, teilt die Polizei mit.

Die Polizei bittet bei der Suche um Margitta D. um Mithilfe aus der Bevölkerung. Quelle: Polizei Hannover

„Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Lahe verließ die 68-Jährige am Dienstag gegen 15.15 Uhr ihr Wohnhaus, um Arztbesuche in Bothfeld zu tätigen“, sagt Jessika Niemetz von der Polizei Hannover. Für ihren Weg nutzte sie ein grau-weißes Pedelec. Bis zum Abend kehrte sie jedoch nicht nach Hause zurück.

Suche mit Polizeihubschrauber ist erfolglos

Gegen 19.20 Uhr meldete ein Angehöriger die Frau bei der Polizei in Lahe als vermisst. Die Beamtinnen und Beamten leiteten umgehend Suchmaßnahmen ein. Am Dienstag und Mittwoch suchten speziell ausgebildete Hunde nach der Vermissten. Die Fahndungsmaßnahmen wurden am Mittwoch auch durch einen Polizeihubschrauber unterstützt, der gegen 15.15 Uhr das Gelände im Bereich des Laher Grabens absuchte.

Margitta D. war bei ihrem Verschwinden unter anderem mit einer lilafarbenen Steppjacke und schwarzen, knöchelhohen Stiefeln bekleidet. Bei sich hatte sie zudem einen dreieckigen Lederrucksack sowie das Pedelec des Herstellers Kalkhoff. Das Fahrrad hat einen grau-weißen Rahmen und eine auffällige rote Klingel.

Das Pedelec der Vermissten. Quelle: Polizei Hannover

Polizei in Lahe nimmt Hinweise entgegen

Zeugen, die Hinweise zu der Vermissten oder ihrem Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich bei dem Polizeikommissariat Hannover-Lahe unter der Telefonnummer (0511) 1093317 zu melden.

Von Manuel Behrens