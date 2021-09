Hannover

Seit Anfang September fehlt jede Spur von dem elfjährigen Antonio G. und dessen Mutter Franziska T. aus Vahrenwald. Es bestehe das Risiko, dass es eine Gefahr für Leib und Leben vorliegt, heißt es vonseiten der Polizei Hannover. Die Suche nach den beiden läuft weiter unter Hochdruck – auch mittels eines Fotos. Die Polizei bittet um Hinweise.

Seit Anfang September abgetaucht: Franziska T. mit Sohn Antonio G.. Quelle: Polizei Hannover

Antonio G. lebt eigentlich bei seinem Vater in Vahrenwald, der das Sorgerecht für den Jungen hat. Einen Teil der Sommerferien sollte der Elfjährige bei seiner Mutter verbringen. Doch die übergab ihren Sohn bis heute nicht an den 52-Jährigen zurück. Den letzten Kontakt zwischen Antonio und seinem Vater soll es am 3. September gegeben haben. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatten sich Franziska und ihr Sohn vor der Vermisstenmeldung in Berlin aufgehalten. Konkrete Hinweise gibt es derzeit nicht. „Wir sind sehr beschäftigt, die beiden wiederzufinden“, sagt Michael Bertram von der Polizeidirektion Hannover.

Studentin aus Hildesheim

Inzwischen hat sich einer Verwandter von Antonio bei der HAZ gemeldet. Der in Norditalien lebende Cousin und dessen Familie machten sich große Sorge um den Elfjährigen. Antonio hätte eigentlich zum 1. September auf eine weiterführende Schule in Hannover kommen sollen – doch seinen erste Tag dort habe er nicht antreten können. Wie der Cousin berichtet, der anonym bleiben möchte, wollte Franziska T. ihren Sohn länger bei sich behalten, als ursprünglich mit dem Vater verabredet. Dieser habe schließlich nachgegeben. Seitdem fehlt jede Spur von der 34-Jährigen und Antonio.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nach HAZ-Informationen hat Franziska T. Kreatives Schreiben und Kulturjournalismus in Hildesheim studiert. Unter anderem gab sie Workshops zum Verfassen von Tagebüchern.

Polizei bittet weiter um Hinweise

Derweil hat die Polizeidirektion Hannover die Personenbeschreibung zu Antonio korrigiert. Der Elfjährige ist etwa 1,65 Meter groß, hat blonde, kurze Haare mit Scheitel nach links und braune Augen. Franziska T. hat braun-blonde, kurze Haare und trägt eine Brille. „Bei dem Foto handelt es sich um eine aktuelle Aufnahme“, sagt Polizeisprecher Bertram. Es sei möglich, dass die beiden in der Kleidung unterwegs sind, die auf dem Bild zu sehen ist. Antonio trägt ein weißes Shirt mit Motiven. Franziska T. hat darauf ein dunkles Shirt mit schwarz-weißem Kragen an.

Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon (0511)1092717 bei der Polizei Hannover zu melden. Auch jedes anderes Revier nimmt Hinweise entgegen.

Von Manuel Behrens