Hannover

Die Polizei in Hannover hat in der Nacht zu Donnerstag in einem Einfamilienhaus einen schlafenden Einbrecher (25) überrascht. Der Mann hatte sich im Obergeschoss in ein Bett gelegt – und schlummerte so tief und fest, dass die Beamten ihn zunächst gar nicht wach bekamen.

Anwohner des Gebäudes an der Straße Am Herrenhäuser Bahnhof im Stadtteil Burg hatten die Polizei am Donnerstag gegen 3.30 Uhr verständigt. Die Nachbarn hatten eine Person mit einer Taschenlampe im Haus gesehen, obwohl die Bewohner zurzeit nicht daheim sind. Eine Streifenbesatzung entdeckte vor Ort zwei eingeschlagene Fensterscheiben und nahmen auch Geräusche sowie ein Lichtschein im Inneren wahr.

Weckversuche bleiben ohne Erfolg

Daraufhin umstellte die Polizei das Gebäude. Einsatzkräfte verschafften sich Zutritt zu Haus. Im Obergeschoss entdeckten die den 25-Jährigen. Er schlief in einem Bett.

Alle Versuche, den Mann wach zu bekommen, scheiterten zunächst. „Er hatte einen tiefen und festen Schlaf“, sagt Polizeisprecher Marcus Schmieder. Weil die Beamten fürchteten, der Einbrecher könnte aus medizinischen Gründen nicht aufwachen, verständigten sie den Rettungsdienst. Den Sanitätern gelang es schließlich, den 25-Jährigen aufzuwecken.

Mann hat Mix aus Alkohol und Drogen intus

Ein Mix aus Alkohol und Drogen könnte den Mann so schläfrig gemacht haben. Er gab gegenüber den Polizisten zu, getrunken und Rauschgift genommen zu haben. Zwischen Kinn und Schal hatte der Einbrecher zudem eine geringe Menge Marihuana versteckt.

Der 25-Jährige wurde zur Polizeiwache gebracht. Bei seiner Durchsuchung entdeckten die Beamten auch noch ein Küchenmesser. Der Mann befindet sich aktuell im Gewahrsam. „Er soll am Freitag dem Haftrichter vorgeführt werden“, sagt Schmieder.

Von Britta Mahrholz