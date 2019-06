Der Name war schon am Donnerstag durchgesickert, am Freitagmittag präsentierten die Grünen dann offiziell ihren Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl in Hannover: Der Landtagsabgeordnete Belit Onay geht ins Rennen. Er will mehr Fahrräder in der Stadt, günstige Wohnungen – und kann auch Frauenpolitik, sagen die Grünen.