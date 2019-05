Hannover

Polizei und Staatsanwaltschaft haben weitere Fotos im Fall der vermutlich getöteten 93-Jährigen aus der Südstadt veröffentlicht. Nachdem die Ermittler bereits am Montag ein Bild von Gisela W. zur Verfügung stellten, kamen nun weitere Aufnahmen der Kleidung des Opfers dazu. Die Kriminalpolizei geht davon aus, dass die Seniorin umgebracht wurde. Die 61-jährige Nichte hatte die Tote am Sonntagmorgen in der Wohnung an der Kestnerstraße entdeckt und den Notruf gewählt.

Mit diesen Utensilien wurde Gisela W. am Dienstag, 7. Mai, zuletzt lebend gesehen. Quelle: Polizei

Einiges spricht gegen natürlichen Tod

Die Situation, in der die 93-Jährige in der Küche gefunden wurde, sei nach Angaben der Ermittler sonderbar. Sowohl ein Unglück als auch ein Verbrechen kämen als Todesursache in Frage. Deshalb sei beschlossen worden, den Fall vorerst als Tötungsdelikt einzustufen. Die Obduktion am Sonntagabend hatte ergeben, dass die 93-Jährige an Herzversagen starb – eigentlich eine unverdächtige Ursache. Dennoch spreche einiges „gegen einen natürlichen Tod“, teilte Oberstaatsanwalt Thomas Klinge am Montag mit.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Die jetzt veröffentlichten Fotos zeigen den beige-braunen Mantel, den Gisela W. am vergangenen Dienstag beim Einkaufen in einem Supermarkt an der Marienstraße getragen hatte – damals wurde die 1,56 Meter große Frau zuletzt lebend gesehen. Darüber hinaus veröffentlichten die Polizisten nun Aufnahmen der lilafarbenen Mütze, der roten Einkaufstasche und einer braunen Handtasche. Die Beamten bitten Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0511) 109 55 55 zu melden.

