Hannover: Polizei warnt vor falschen Fahndern von Interpol

Hannover

Die Polizei in Hannover warnt vor einer neuen Masche, die Trickbetrüger neuerdings immer häufiger anwenden: Sie geben sich am Telefon als internationale Fahnder aus den USA und von Interpol aus, um persönliche Daten ihrer Opfer abzufischen. Die Angaben nutzen die Ganoven dann, um damit Straftaten zu begehen.

Was die Polizei bislang weiß: Es beginnt damit, dass die Opfer einen Anruf erhalten. Es meldet sich eine männliche Stimme per Bandansage auf Englisch und gibt sich als vermeintlicher Mitarbeiter des „Federal Police Departments“ aus. Dieses will angeblich über eine vermeintliche Einbrecherbande in der Nähe des Betroffenen informieren.

Niemals sensible Daten nennen

Dazu soll der Angerufene dann auf dem Tastenfeld seines Telefons die Eins wählen, um mit einem angeblichen Sachbearbeiter bei Interpol verbunden zu werden. Daraufhin meldet sich am Telefon eine reale Person und erfragt ebenfalls auf Englisch die persönlichen Daten des Betroffenen ab – darunter auch Bankdaten. Die (echte) Polizei warnt: Diese Daten können für diverse Straftaten verwendet werden und sollten niemals rausgegeben werden.

In Hannover wurden bis Mitte des Monats etwa 20 Taten mit dieser Masche angezeigt, bei denen ein Gesamtschaden bislang etwa 1000 Euro entstanden ist. Die Polizei rät Betroffenen speziell für solche Fälle, in denen Bandansagen von angeblichen Polizeibeamten am Telefon zu hören sind, direkt aufzulegen. Keinesfalls sollten die Angerufenen den Anweisungen folgen. Opfern wird empfohlen, umgehend den Notruf 110 zu wählen oder den Sachverhalt bei der Polizei anzuzeigen.

Von Britta Mahrholz