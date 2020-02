Hannover

Die Kosten für den durch die Behandlung des mutmaßlichen Mafiabosses Igor K. ausgelösten Polizeieinsatz an der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) sind höher als bisher bekannt. Innenminister Boris Pistorius ( SPD) bezifferte sie am Mittwoch auf 1,3 bis 1,5 Millionen Euro. Die Polizei hatte die Personalkosten für den Einsatz am Montag noch mit rund 900.000 Euro angegeben. Insgesamt waren mehr als 2400 Einsatzkräfte beteiligt, mehr als 16.000 Dienststunden fielen an. Der Bund der Steuerzahler hat sogar Kosten von 1,6 Millionen Euro errechnet – mit allen Sachkosten wie etwa Verpflegung und Unterbringung von auswärtigen Polizeikräften.

Kosten für Einsatz trägt das Land

„Die Kosten für den Polizeieinsatz wird im Wesentlichen das Land zu tragen haben“, sagte Pistorius im Landtag. Beim Patienten werde man die Kosten nicht oder allenfalls nur zu geringen Teilen geltend machen können. „Die allgemeine Gefahrenabwehr und die Verhütung von Straftaten gehören zu den Kernaufgaben des Staates und dienen immer auch dem Allgemeinwohl“, sagte Pistorius.

„Angesichts einer solch hohen finanziellen Belastung ist es unerklärlich, dass der Innenminister in diesen und ähnlichen Fällen weiter an einer vollständigen Finanzierung aus der Staatskasse festhält“, kritisiert Bernhard Zentgraf vom Bund der Steuerzahler.

Erneuter Anschlag befürchtet

Der 35-jährige Igor K. war zwei Wochen lang in Hannover behandelt worden, nachdem in Montenegro ein Mordanschlag auf ihn verübt worden war. Die deutsche Polizei ging von Verbindungen zur organisierten Kriminalität aus und befürchtete einen neuerlichen Anschlag auf den Montenegriner in der Klinik.

Die Grünen warfen Wissenschaftsminister Björn Thümler ( CDU) am Mittwoch vor, den Landtag zu missachten. Grünen-Parlamentsgeschäftsführer Helge Limburg kritisierte, dass Thümler erneut eine Unterrichtung über den Rauswurf von Klinik-Vize Andreas Tecklenburg abgelehnt habe. „An der MHH eskaliert die Stimmung nach der übereilten Entlassung des Ärztlichen Direktors inmitten der Grippezeit und angesichts des immer näher rückenden Coronavirus“, sagte Limburg. „Mit seinem neuerlichen Schweigen düpiert der Minister das Parlament.“

CDU verteidigt Thümler

Für die CDU wies Fraktionsvize Jörg Hillmer die Kritik zurück. „Minister Thümler hat am Montag gleich drei Landtagsausschüsse persönlich über die Vorkommnisse der MHH umfassend und vollständig informiert.“ Er werde dies auch wieder tun, wenn es einen neuen Sachstand gebe.

