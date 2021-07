Hannover

Rückkehr zum Regelbetrieb: Die Polizeistation am Raschplatz passt nach der Sanierung und Wiedereröffnung der nahe gelegenen Herschelwache nun wieder ihre Dienstzeiten an. Ab Montag, 12. Juli, stellen die Beamten am Raschplatz ihre Dienstpläne wieder auf den regulären Tagesbetrieb um und lösen die Nachtdienstbesetzung auf. Das hat jetzt die Polizeidirektion (PD) Hannover mitgeteilt. Nach dem Abschluss der dreijährigen Modernisierung im Polizeikommissariat Mitte an der Herschelstraße sei der „Rund-um-die-Uhr-Betrieb“ mit 24-stündigen Öffnungszeiten und ununterbrochener Erreichbarkeit für den gesamten Innenstadtbereich am Raschplatz nicht länger notwendig, berichtet Polizeisprecherin Natalia Shapovalova.

Zwar kehrt die Wache der Polizeistation Raschplatz nun zum Tagesdienstbetrieb zurück. „Dieser wurde aber modifiziert, um die Polizeipräsenz im Zuständigkeitsbereich zu erhöhen“, sagt die Polizeisprecherin. Künftig ist die Polizeistation von montags bis donnerstags jeweils von 8 bis 22 Uhr geöffnet. Außerdem ist die Station an den Wochenenden von Freitag um 10 Uhr bis Sonntag um 6 Uhr durchgehend besetzt. „Durch die Auflösung der Nachtdienstbesetzung an den Werktagen verstärken nun Einsatzkräfte die Polizeipräsenz zu den anderen Zeiten“, erläutert die Polizeisprecherin die Umstellung. Im neuen Betriebskonzept mit dem angepassten Dienstplan seien auch die Öffnungszeiten örtlicher Hilfseinrichtungen sowie Zeiten mit erfahrungsgemäß hoher Publikumsauslastung berücksichtigt. Arbeitsschwerpunkte bleiben für die Beamten weiterhin die Bekämpfung der offenen Drogenszene, Beschwerden und Unordnungszustände.

Der Leiter der Polizeistation Raschplatz, Rüdiger Beneke, zieht nach einer dreijährigen Zusatzbelastung eine positive Bilanz: „Für unseren Dienstbetrieb war das eine Herausforderung, die wir gut gemeistert haben“, betont Beneke. Die Polizeistation stehe weiterhin für die Belange der Bürger zur Verfügung. Telefonisch ist die Wache am Raschplatz auch künftig unter der Rufnummer (0511) 1092915 zu erreichen.

