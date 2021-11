Nach Schulweg-Unfällen im Stadtbezirk Kirchrode-Bemerode-Wülferode hat es in den vergangenen Jahren kaum bauliche Konsequenzen gegeben. Das geht aus einem Bericht der Stadt im Bezirksrat hervor.

