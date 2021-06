Hannover

Der Vorfall hatte bundesweit Wellen geschlagen: Am Kleefelder Schaperplatz war ein Polizist auf seinen Streifenwagen gestiegen, um einen Pfeil von einem Taxischild abzukratzen – weil er nur so ein Bußgeld gegen einen vermeintlichen Falschparker verhängen konnte. Jetzt stellt sich heraus: Die Stadt hat das Schild erneuert, will dem Polizisten die Kosten aber nicht in Rechnung stellen.

Polizist muss Schild nicht zahlen

„Offensichtlich gelten für die Polizei andere Regeln als für Normalverbraucher“, stichelte FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke am Mittwoch im Bauausschuss des Rates, wo er Stadtbaurat Thomas Vielhaber zu dem Thema befragte. Es sei „ein merkwürdiges Verhalten der Verwaltung“, sagte Engelke. „Wenn ein Bürger ohne Uniform etwas abkratzt, wird ihm die Verwaltung mit Sicherheit eine Rechnung ins Haus schicken.“

Vielhaber begründete die Kulanz damit, dass es sich bei dem Polizisten „offensichtlich um einen bedauerlichen Irrtum“ gehandelt habe. Die Stadt habe den Zusatzaufkleber mit dem Pfeil, der das exklusive Parkrecht für Taxen definiert, „erst vor einigen Jahren aufgeklebt, um die Halteverbotsrichtung aufzuzeigen“.

30 Euro zuzüglich Personalkosten

Das Schild hätte sowieso demnächst ersetzt werden müssen, sagte Vielhaber. Die Verwaltung habe das vorgezogen, nachdem sie von dem Vorfall erfahren hat. Die Kosten betrügen „überschlägig 30 Euro zuzüglich Personalkosten“. „Das muss ich wohl glauben“, sagte Engelke und berichtete, dass ein Mitarbeiter von ihm mal ein Schild kaputtgefahren habe: „Das musste ich natürlich bezahlen.“

Die Polizei hat den 33-jährigen Kommissar vorläufig in den Innendienst versetzt und prüft, ob er straf- und dienstrechtliche Vergehen beging – und ob von ihm möglicherweise noch weitere Knöllchen unrechtmäßig ausgestellt wurden. Ein Autofahrer berichtete von einem ähnlichen Vorfall, der sich zuvor ereignet haben soll.

Von Conrad von Meding