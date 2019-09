Die Verleihung des „Goldenen Miethai“ an einen Investor hat am Sonnabend in Hannover einen Polizeieinsatz nach sich gezogen. Die linke Szene nannte ihn „brutal“, nun spricht die Polizei von einem „aggressiven Verhalten“ der Protestler. Vor allem eine Frau habe die harmlose Personenkontrolle massiv gestört.