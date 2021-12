Hannover

Um sich aus einer bedrohlichen Situation zu befreien, haben Polizisten am Sonntagmittag in der Mardallstraße (Kirchrode) auf einen flüchtigen Autofahrer geschossen. Laut einer Polizeisprecherin sollte der Autofahrer kontrolliert werden. Um sich der Kontrolle zu entziehen, habe er seinen Wagen gegen 12.15 Uhr zurückgesetzt. „Es war eine sehr bedrohliche Situation für die Kollegen“, erklärte die Polizeisprecherin. Es seien mehrere Schüsse abgegeben worden.

Der Autofahrer konnte festgenommen werden. Angaben zu seiner Person und zu seinem Motiv will die Polizei im Laufe des Tages machen. Im Viertel löste der massive Polizeieinsatz Verunsicherung aus. So behauptete ein Kunde in einer Bäckerei: „Da wurde jemand erschossen.“ Dem widersprach die Polizeisprecherin: „Niemand ist zu Schaden gekommen.“

Die Polizei sperrte die Mardallstraße komplett ab. Laut Anwohnern sicherten zehn Polizeiwagen den Tatort ab. Bei Schusswaffengebrauch ist die Polizei verpflichtet, die Öffentlichkeit zu informieren. Die Ermittlungen des Kriminaldauerdienstes dauern derzeit noch an.

Von Thomas Nagel