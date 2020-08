Südstadt

Sechs Kinder werden in einem Möbelhaus eingeschlossen, tanzen, leben ihre Träume – bis sie ein Mitarbeiter morgens entdeckt. Was hier so skurril klingt, ist das Ergebnis eines Ferienprojekts: ein Musikvideo, das das Duo Schneewittchen mit sechs Kindern erarbeitet.

Geschichte wird tänzerisch erzählt

Es riecht nach einer Mischung aus synthetischer Neuware und Leder – nach Möbelhaus eben. Zwischen Sofas und Tischen tanzen die verkleideten Kinder zu der Musik. Sie singen mit, erzählen tänzerisch eine Geschichte. Dabei gehe es nicht bloß um den fertigen Clip, sondern um Übungen rund um Tanz, Theater, Gesang und Körperpräsenz, erzählen Marianne Iser und Thomas Duda. Die beiden bilden das Musikduo Schneewittchen, das für die Produktion des Musikvideos mit Kurzfilmcharakter zuständig ist.

Anzeige

Die Kinder sollen einen kreativen Prozess durchleben und anhand ihrer Leistungen sehen, dass es sich lohnt, an einem Projekt zu arbeiten. „Sie fangen bei null an und kommen zu einem Ergebnis. Das stärkt Selbstbewusstsein und Durchhaltevermögen enorm“, sagt Duda. Die Projektleiter sind anspruchsvoll, fordern den Kindern durchaus etwas ab, der Spaß wird dabei jedoch nicht vergessen. Die Acht- bis Zwölfjährigen dürfen ihre Ideen jederzeit einbringen und tragen somit ihren Teil zur Geschichte und zur Choreografie bei.

Weitere HAZ+ Artikel

Kinder erhalten Bestätigung

Anders als bei einem einfachen Theaterstück haben die jungen Teilnehmer mit einem Video als Endergebnis sozusagen etwas in der Hand. Sie können sich selbst sehen und bekommen bestätigt: „Ich kann was, ich bin toll“, so Marianne Iser.

Lesen Sie auch:

Jugendliche präsentieren selbst geschriebene Raps

Das Möbelhaus Sofa-Loft bietet für dieses Projekt zwar einen ungewöhnlichen, jedoch optimalen Produktionsort. Mit seinem hauseigenen Kinosaal und großen Räumlichkeiten ist ausreichend Platz für den Videodreh. Sofa-Loft-Chefin Sylvia Sobbek war von der Idee begeistert, als das Kulturbüro der Südstadt, das das fünftägige Ferienprojekt im Rahmen des Ferienprogramms Kopfstand in Kooperation mit der kulturellen Kinder- und Jugendbildung Hannover organisiert, die Räumlichkeiten anfragte.

„Dieses Projekt erweitert den Horizont der jungen Teilnehmer. Und es sind nicht bloß Kinder aus privilegierten Haushalten. Dieses Jahr nehmen überwiegend Kinder aus Flüchtlingsfamilien teil. Diese fünf Tage geben ihnen eine Möglichkeit zum Entdecken von Träumen und Talenten“, sagt sie. Das fertige Musikvideo wird auf der Facebook-Seite des Sofa-Lofts zu sehen sein.

Von Sheila Dierks