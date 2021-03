Hannover

Beamten der Polizeidirektion (PD) Hannover haben am vergangenen Freitag in Hannover-Mitte in der Wohnung einer 24-jährigen Frau an der Goethestraße insgesamt 657 Gramm Amphetamin, kleinere Mengen Marihuana, zwei Tabletten Ecstasy, Streckmittel, Verpackungsmaterial und verschiedene Utensilien für den Handel mit Drogen gefunden. Außerdem seien nach der Durchsuchungsaktion mehrere Handys und Elektrogeräte beschlagnahmt worden, teilt die Polizei in einer gemeinsamen Stellungnahme mit der Staatsanwaltschaft Hannover mit. Demnach befindet sich die 24-Jährige inzwischen bereits wieder auf freiem Fuß. Gegen die junge Frau läuft nun aber ein Ermittlungsverfahren.

Polizei kommt Frau durch Zufall auf die Spur

Polizei und Staatsanwaltschaft waren der mutmaßliche Drogendealerin durch einen Zufall auf die Spur gekommen: Wie Staatsanwältin Kathrin Söfker berichtet, hatte die 24-Jährige bereits im vergangenen September ein kleines Paket mit 135,1 Gramm Amphetamin an einen Empfänger in Österreich geschickt. Als Absender hatte sie demnach zwar eine nicht existierende und erdachte Anwaltskanzlei in Hannover angegeben. Da das Paket aber nicht an den Empfänger zugestellt werden konnte, ging es zurück und wurde als Postretoure an einer ähnlichen Adresse in einer Gaststätte an der Straße Lange Laube abgegeben. Mitarbeiter der Gaststätte öffneten das für sie offenbar verdächtige Paket. „Weil sie darin eine unbekannte weiße Substanz entdeckten, verständigten sie sicherheitshalber die Polizei“, berichtet Söfker.

Bei der kriminaltechnischen Untersuchung des Päckchens fanden Ermittler der Polizei nicht nur heraus, dass es sich beim Inhalt um 135,1 Gramm Amphetamin handelt. „Es wurden auch Fingerabdrücke gefunden, die nach einer Überprüfung von Karteien der 24-Jährigen zugeordnet werden konnten“, sagt die Staatsanwältin. Die junge Frau war demnach bereits in der Vergangenheit im Zusammenhang mit Drogenhandel polizeilich in Erscheinung getreten. Auf Anordnung des Amtsgerichts Hannover durchsuchte die Polizei schließlich am Freitag die Wohnung der mutmaßlichen Absenderin an der Goethestraße. Dabei sei auch die 24-Jährige angetroffen worden. „Sie war alleine in der Wohnung und leistete keinen Widerstand“, sagt Söfker. Nach umfangreichen Befragungen sei sie nun in Absprache mit einem Staatsanwalt vorerst wieder auf freiem Fuß.

Von Ingo Rodriguez