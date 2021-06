Hannover

Immer wieder kommt es zu schweren Unfällen, wenn Lastwagenfahrer beim Abbiegen Radfahrer und Fußgänger übersehen. So wurde im April 2018 an der Kreuzung Vahrenwalder Straße/Industrieweg ein Elfjähriger von einem abbiegenden Lastwagen überrollt und starb. Um solche Unfälle zu verhindern, ist Logistikunternehmer Christof Wegner an diesem Junitag mal nicht mit dem Gütertransport befasst – er lässt Schulkinder klassenweise in einen LKW einsteigen.

Vorn im Cockpit sehen die Mädchen und Jungen der Grundschule Wettbergen genau das, was auch Wegner und seine Fahrer sehen. Die Aussicht ein paar Meter über dem Boden ist zwar beeindruckend, doch Wegner weist die Schülerinnen und Schüler auf die Lücken hin: Mehrere Bereiche rund um einen LKW gelten als toter Winkel und sind vom Fahrersitz aus schwer zu überblicken. Die Grundschule nimmt sich zwei Tage Zeit, um ihre Dritt- und Viertklässler für Begegnungen mit großen Fahrzeugen zu sensibilisieren. Initiiert hat das Projekt der Kontaktbeamte Torben Abel vom Polizeikommissariat (PK) Ricklingen. Gemeinsam mit seiner Kollegin Petra Pössel vom PK Stöcken hat er allerlei Material und Gerät auf den Wettberger Schulhof gebracht – und obendrein ist Wegner mit seinem LKW angerollt.

Logistikunternehmer Christof Wegner zeigt Grundschülern das LKW-Cockpit. Quelle: Marcel Schwarzenberger

Flatterband markiert den toten Winkel

Gleich mehrere Polizisten nehmen sich der Schüler an. Die Beamten haben auf beiden Seiten des Trucks mit Flatterband große, keilförmige Flächen abgegrenzt. Rechts vom LKW ist ein besonders großes Stück markiert. Die Polizisten, eine Lehrerin, Wegner selbst und alle 15 Viertklässler in diesem Durchgang passen problemlos hinein. „Die komplette Fläche gilt als toter Winkel“, erläutert Carsten Witte. Er hat den Ablauf der Übung mit Abel geplant. Witte ist Kraftverkehrsmeister und Gefahrgutbeauftragter – er schult normalerweise Kraftfahrer für das Büro für sichere Logistik (BSL) in Hannover. Dabei gehe es auch um Verkehrssicherheit, betont Witte. Doch jetzt interessiert ihn vor allem Abels Idee, Schulkinder auf tote Winkel von Fahrzeugen aufmerksam zu machen. Schon 2019 hatten beide diesen Plan, doch die Pandemie sorgte für Verzögerungen. Nun besuchen sie in den kommenden Tagen und Wochen sowohl Ricklinger Grundschulen als auch in Einrichtungen im Stadtbezirk Herrenhausen-Stöcken.

Kontaktbeamtin Petra Pössel aus Stöcken zeigt den Grundschülern das Einmaleins der Verkehrssicherheit. Quelle: Marcel Schwarzenberger

Spielerischer Ansatz soll Eindruck machen

Für die Kinder ist das eine spielerisch-spannende Angelegenheit. Die Stöckener Kontaktbeamtin Pössel zeigt den Grundschülern erst auf einer Skizze, was genau der tote Winkel ist. Also jener Bereich, den LKW-Fahrer mit einfachen Rückspiegeln nicht einsehen können. Abhilfe schaffen zwar zusätzliche Spiegel. Doch für jeden Fahrer bleibt es schwer, den klaren Durchblick zu behalten – vor allem beim Rangieren an engen Kreuzungen inmitten des Stadtverkehrs. Das ist nicht nur für Fußgänger jeden Alters eine Gefahr, auch Radfahrende kommen abbiegenden Lastwagen häufig in die Quere. Laut ADAC sterben jährlich bundesweit rund 30 Radfahrer und Radfahrerinnen, weil LKW-Fahrer sie beim Rechtsabbiegen nicht rechtzeitig sahen. Auch in der Region Hannover kam es in den vergangenen Jahren immer wieder zu tödlichen Unfällen. Doch außer zusätzlichen Spiegeln gibt es derzeit noch keine EU-weiten Verpflichtungen zum Einsatz technischer Abbiegeassistenten – diese sind erst ab Juli 2022 für neue LKW-Typen verpflichtend und sogar erst ab 2024 für alle LKW-Neuzulassungen.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Ich kaufe nur Fahrzeuge mit Abbiegeassistent“

Praktiker wie Witte und Wegner werben für einen raschen Einsatz dieser Technik. „Ich kaufe neue Fahrzeuge nur mit solchen Systemen“, sagt Logistiker Wegner. Es gibt sie mit Videobildern und vor allem mit akustischen Warnsignalen; sie erkennen früh Menschen im toten Winkel und warnen den Fahrer. Im Verbund mit Verkehrssicherheitsschulungen, die Trainer wie Witte anbieten, soll das die Unfallgefahr erheblich minimieren. Auch der ADAC wirbt für einen frühen und umfassenden Einsatz. Dennoch, große Fahrzeuge bleiben für den Straßenverkehr in Städten eine Herausforderung für alle Verkehrsteilnehmer. „Wir machen mit unserer Aktion den toten Winkel für die Grundschüler greifbar“, sagt Polizist Abel.

Von Marcel Schwarzenberger