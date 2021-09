Hannover

„Müll ist, was man draus macht“, lautet der Slogan einer aktuellen Recyclingkampagne des Abfallentsorgers Aha. Gemeint ist, dass wir alle achtsamer mit Wertstoffen umgehen sollen. Tatsächlich könnte man den Slogan derzeit besonders gut auf das Altpapier ummünzen, das Aha wöchentlich vor den Haustüren abholt. Denn aus dem vermeintlichen Abfall lässt sich in der Pandemie gutes Geld machen. Viel gutes Geld.

Preis klettert seit April 2020

Seit April 2020, als die Corona-Krise Deutschland erstmals so richtig im Griff hatte, haben sich die Preise für Altpapier mehr als verdreifacht. Je nach Sortierqualität ist die Spanne teils sogar noch größer. Ganz exakt sagen kann einem das Tom Wilfer aus dem Nordschwarzwald. Er ist Chefredakteur des Branchendienstes Euwid, und nach dessen Index wird Altpapier in Deutschland abgerechnet – auch das Altpapier von Aha.

„Im April 2020 lag der Preis für die Tonne gemischter Altpapierballen bei rund 50 Euro“, sagt Wilfer. Zum Jahreswechsel hatte er sich bereits mehr als verdoppelt auf 110 Euro, immer wieder begleitet von Schwankungen. „Aber seit Januar kennt er quasi nur eine Tendenz – aufwärts“, sagt Wilfer. Ende August 2021 lag er bei 170 Euro. „Und im Moment gibt es Anzeichen, dass er im September um etwa 25 Euro auf 195 Euro klettern könnte“, rechnet Wilfer vor. Dann hätte sich der Preis vervierfacht.

Papier als Spekulationsprodukt?

Man muss nochmal erinnern: Dieser Text handelt nicht etwa von Gold, von Seltenen Erden oder Silizum, jenen endlichen Mangelprodukten der modernen Gesellschaft. Sondern von Altpapier, dem Abfallprodukt der Zeitungsleser und Amazon-Besteller. Schon immer gab es Schwankungen beim Altpapierpreis. Aber seit Deutschland kurzzeitig in die Toilettenpapierkrise taumelte, hätte man vielleicht ahnen können, dass Altpapier auch als Spekulationsobjekt taugen könnte.

Altpapier-Lagerhalle beim Entsorger Holler am Lindener Hafen, der Aha das Altpapier abnimmt und weiterverkauft. Quelle: Stefan Simonsen (Archiv)

Die Gründe sind vielfältig. Zum einen wird in der Pandemie weltweit deutlich mehr Hygienepapier verbraucht. Außer Toilettenpapier ist das vor allem auch Handtuchpapier. Offenbar hat ein Teil der Menschheit sich vorher nicht so oft die Hände gewaschen. Dann kommt eben der boomende Versandhandel hinzu: Der Hunger nach Pappkartons und Verpackungsmaterial ist riesig.

Und als dritter Grund wird das Dauerargument der Krise genannt: Die Rohstoffketten sind verknappt, die Logistik ist teurer geworden. Jeder Container und jede Lkw-Fahrt hat im Preis zugelegt, das alles gilt auch für (Alt-)Papier und seine Transporte.

„So etwas habe ich noch nie erlebt“

Die Auswirkungen spürt zum Beispiel Nicole Weihe-Herms, Chefin der Hannoverschen Kartonagenfabrik in Anderten. Das Familienunternehmen fertigt seit 1958 zum Beispiel Pappaufsteller, Standfiguren, Kartondisplays und Sonderverpackungen für Werbung und Produktion. „Ich mache das jetzt seit 30 Jahren – aber so etwas wie derzeit am Papiermarkt habe ich noch nicht erlebt“, sagt Weihe-Herms.

Wenn sie bisher Wellpappe bestellt hat, dann hat die Lieferung rund acht Tage gedauert. „Inzwischen sind es teilweise zehn Wochen“, sagt sie. Bei Graukarton betrage die Lieferzeit statt sechs Wochen sechs Monate. Und die Preise seien entsprechend der Nachfrage gestiegen.

Wie immer in solchen Situationen verschärft sich die Lage, weil alle irgendwie vorausschauend planen wollen. „Viele Kunden bestellen jetzt schon extra mehr Material auf Vorrat, weil die Lieferung ja so lange dauert – aber das könnte den Engpass branchenweit noch verschlimmern“, sagt Weihe-Herms. Immerhin: „Wir können die Wünsche unserer Kunden glücklicherweise noch befriedigen, weil wir ein großes Lager haben.“ Aber wenn neue Kunden mit speziellen Anforderungen kämen, „dann kann es fürs Weihnachtsgeschäft schon schwierig werden“, sagt die Unternehmerin.

Engpass: Buchhandel ist in Sorge

Das Weihnachtsgeschäft macht inzwischen auch dem Buchhandel Sorgen – wegen des Papiermangels. „Die Verlage fordern uns auf, in diesem Jahr frühzeitig genug Bücher zu bestellen, weil sie wegen des Papierengpasses und der Preise nicht kurzfristig werden nachdrucken können“, berichtet Dirk Eberitzsch von der Buchhandlung Leuenhagen & Paris. „Aber wie soll das gehen?“, fragt er: „Ich kann zwar von absehbaren Bestsellerbüchern ein paar Exemplare mehr bestellen – aber bei allen anderen Neuerscheinungen muss ich doch erstmal schauen, wie der Verkauf anläuft.“

„Es könnte ein seltsamer Weihnachtsverkauf werden“: Lister-Meile-Buchhändler Dirk Eberitzsch von Leuenhagen & Paris. Quelle: Tim Schaarschmidt (Archiv)

Eberitzsch ahnt: „Es könnte ein seltsamer Weihnachtsverkauf werden, wenn sich bestimmte Bücher als Renner herausstellen, die aber einfach nicht mehr schnell genug nachgedruckt werden können.“

Aha bekommt derzeit 75 Euro pro Tonne

Und wie geht es nun dem Unternehmen, das am Anfang der Kette sitzt, weil es das Altpapier einsammelt, aus dem später Bücher und Kartons und Zeitungen und Toilettenpapier gefertigt werden?

Aha profitiert bei weitem nicht so stark vom Altpapierboom, wie es könnte – aber der kommunale Entsorger geht auch nicht leer aus. Mit seinen Abnehmern hat der Betrieb Verträge abgeschlossen, die nach unten einen Fixpreis definieren, bei steigenden Preisen aber Gleitklauseln vorsehen, sodass Aha immerhin die Hälfte des Preisanstiegs vergütet bekommt. Diese Kalkulation soll das Risiko für beide Seiten minimieren.

Vor der Krise hat Aha zeitweilig 25 Euro pro Tonne Altpapier erlöst. Aktuell seien es immerhin 75 Euro pro Tonne, teilte Sprecherin Helene Herich am Mittwoch mit. Der Preis berechnet sich zwar nach dem Euwid-Index, entspricht aber nicht ganz der Sortierqualität „gemischter Altpapierballen“, weil zuweilen auch Pizzareste in Verpackungen oder andere Verunreinigungen vorhanden sind, das Altpapier gelegentlich nass ist und zudem die Plastiksäcke entfernt werden müssen.

Profitieren auch die Haushalte?

Gut 93.000 Tonnen Altpapier sammelt Aha im Jahr in den Haushalten von Hannover und Umland ein. Der Wert ist ungefähr konstant. Der Mehrerlös aus den gestiegenen Altpapierpreisen geht in die Gesamtkalkulation der Abfallgebühren ein, die alle drei Jahre neu veranschlagt werden. Ab 60 Euro pro Tonne Erlös arbeitet die Altpapierabfuhr profitabel, hatte Aha-Chef Thomas Schwarz jüngst gesagt. Auch wenn nur 50 Prozent der Preissteigerung bei Aha ankommen: Ein bisschen könnten die Haushalte in der Region also vom Boom profitieren.

Von Conrad von Meding