Hannover

Ferienzeit ist Reisezeit: Mit dem Sommerferienticket (SFT) sind Kinder und Jugendliche des Geburtsjahrgangs 2002 und jünger in den Sommerferien vom 22. Juli bis einschließlich 1. September für 33 Euro sechs Wochen lang im Bus- und Bahnverkehr mobil. Buchen können Schüler, Auszubildende, Teilnehmer des Freiwilligen Sozialen Jahres oder des Bundes-Freiwilligen-Dienstes.

Viele Ferienziele sind erreichbar

Das Sommerferienticket gilt im gesamten Tarifgebiet des Großraum Verkehr Hannover (GVH) sowie darüber hinaus für fast alle Verkehrsunternehmen in Niedersachsen und Bremen. Mitfahren darf man in Bussen, Stadt- und Straßenbahnen sowie in Nahverkehrszügen der Bahn in der zweiten Klasse. Damit ist außer Ferienzielen an der Nordsee, im Harz oder der Lüneburger Heide auch der Hamburger Hauptbahnhof erreichbar.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Erhältlich ist das Ticket vom 5. Juli an unter anderem in allen Reisezentren der Deutschen Bahn sowie in den Service- und Verkaufsstellen des GVH. Online kann es bereits aktuell unter www.sft2021.de im Internet gebucht werden. An den Ticketautomaten dagegen ist das Angebot nicht verfügbar. Der GVH weist zusätzlich darauf hin, dass die Schulfahrkarte und die Jugendnetzkarte aus seinem Sortiment auch in den Sommerferien gelten – allerdings in diesem Fall nur für das eigene Tarifgebiet.

Von Bernd Haase