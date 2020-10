Hannover

Der Stein zeigt eine Schreibfeder, und in das 18-karätige Gold des Ringes sind 8000 winzige Buchstaben eingraviert. Die Texte würdigen das Wirken des 99-jährigen Journalisten Rolf Zick, der in diesem Jahr mit dem Leibniz-Ring des Presseclubs ausgezeichnet wird. Zwölf Schmuckdesigner aus ganz Deutschland hatten sich mit eigenen Kreationen am Wettbewerb um den Ring beteiligt, der traditionell als Unikat angefertigt wird. Jetzt wurde der mit 3500 Euro prämierte Siegerentwurf im Restaurant Leineschloss präsentiert.

Eine Feder und 8000 Buchstaben: der Leibniz-Ring 2020. Quelle: Kutter

Wie in den beiden Vorjahren haben die aus Russland stammende Alena Jakunina Uthe und der in Görlitz geborene Nico Starke den Leibniz-Ring gestaltet. Das Schmuckstück schimmert dezent in den Nationalfarben Schwarz-Rot-Gold, um „das Wirken der Reporterlegende für seine Heimat zu unterstreichen“, wie es beim Presseclub heißt. „Der Ring passt ausgezeichnet zu Rolf Zick“, sagt dessen Vorsitzender Rolf Köster. Der schwarze Onys stehe für das dunkle Kapitel des Krieges, das kräftige Rotgold für die Zeit des Wiederaufbaus und das Gelbgold für Zicks Arbeit als Reporter.

Rolf Zick (Archiv 2018). Quelle: Ilona Hottmann

Debatte um NSDAP-Mitgliedschaft

Der rüstige 99-Jährige leitete über viele Jahre hinweg unter anderem die Landespressekonferenz. Der 23. Leibniz-Ring wird Zick am 20. Oktober im kleinen Kreis verliehen. Im August war bekannt geworden, dass Zick seit 1939 Mitglied der NSDAP gewesen war. Der Fall hatte kontroverse Diskussionen ausgelöst.

Rolf Zick beteuert, keine Erinnerung an die Parteimitgliedschaft zu haben. „Ich halte es für ausgeschlossen, dass ich absichtlich und bewusst einen Antrag zur Aufnahme in die Nazi-Partei gestellt haben soll“, versichert er in einem Schreiben, das der HAZ vorliegt. Er könne jedoch nicht ausschließen, dass er während seiner Zeit beim Reichsarbeitsdienst „wo beispielsweise jeder Empfang von ein Paar Socken, Gummistiefeln oder der Feldmütze durch die Unterschrift quittiert werden musste, auch andere Schreiben unterschrieben habe“.

Lange Texte, winzig klein: Mit dem bloßen Auge sind die eingravierten Worte nicht zu lesen. Quelle: Kutter

Im Berliner Bundesarchiv lagern Karteikarten, die Zicks Parteimitgliedschaft zweifelsfrei belegen. Der Aufnahmeantrag wurde bisher nicht gefunden. Historiker sind sich heute jedoch einig, dass niemand ohne sein Wissen in die NSDAP aufgenommen wurde. Der Presseclub hat mittlerweile ein eigenes Recherchebüro damit beauftragt, Zicks Biografie zu erforschen. An der Ehrung hält er fest. „Wir sind stolz darauf, einen so hervorragenden Preisträger zu haben“, sagt Jürgen Köster.

Von Simon Benne