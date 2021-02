Hannover

Prinz Ernst August (66) will mit einer Klage am Landgericht Hannover die Marienburg zurück in seinen Besitz bringen. Den Anspruch auf Rückübertragung stützt er auf den Widerruf einer Schenkung. Wie das Landgericht am Dienstag mitteilte, sei die entsprechende Klage nun seinem Sohn, Ernst August Erbprinz von Hannover (37), zugestellt worden. Prinz Ernst August fordert nicht nur die Marienburg zurück. Es geht auch um das Fürstenhaus in Herrenhausen.

Prinz Ernst August trägt in der Klage vor, dass er seinem Sohn den Grundbesitz in den Jahren 2004 und 2007 im Wege vorweggenommener Erbfolge geschenkt habe. In der Folgezeit habe sich der Beklagte allerdings „schwerwiegend an den Rechten, Rechtsgütern und Interessen des Klägers vergriffen“. Konkret habe der Beklagte hinter dem Rücken seines Vaters versucht, das Vermögen des Hauses Hannover unter seine Kontrolle zu bringen.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Grober Undank“

Der Kläger habe die Schenkungen vor dem geschilderten Hintergrund – zum Teil bereits im Jahr 2017 – widerrufen und verlange die übertragenen Grundstücke nunmehr zurück. Prinz Erst August ist der Rechtsauffassung, sein Sohn habe sich „des groben Undanks“ im Sinne von § 530 BGB schuldig gemacht, was ihn zum Widerruf und zur Rückforderung berechtige.

Den Streitwert seiner Klage setzt Prinz Ernst August mit rund 5 Millionen Euro an. Mit der Klagezustellung hat das Gericht das schriftliche Vorverfahren angeordnet. Das heißt, dass der Beklagte nunmehr seine Verteidigungsabsicht anzeigen und zunächst schriftlich auf die Klage erwidern kann. Ein Termin zur mündlichen Verhandlung ist noch nicht bestimmt.

Der Text wird aktualisiert

Von Manuel Behrens