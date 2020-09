Hannover

Lärmende Trinker, Verunreinigungen mit Kot und Urin, Drogenhandel und Prostitution – auf Hannovers Problemplätzen, dem Weißekreuzplatz und dem Marstall, wird die Lage nicht besser, im Gegenteil. Anwohner haben jetzt in der Sitzung des Bezirksrats Mitte am Montagabend Alarm geschlagen und Zustimmung sowohl vonseiten der Bezirksratspolitiker als auch der Stadtverwaltung bekommen.

Benimmregeln und Ordnungsdienst reine Symbolpolitik?

„Die Hinweisschilder auf gutes Benehmen sowie der Ordnungsdienst sind reine Symbolpolitik“, sagt ein Anwohner des Weißekreuzplatzes in der Sitzung. Müde sei er geworden nach den Bürgerversammlungen, den vielen Diskussionen, die doch nichts gebracht hätten. „Ich bin es müde, meinen Kindern zu erklären, warum sich die Menschen auf dem Platz noch immer anbrüllen“, sagt er. Unverständlich bleibe auch, warum der Weißekreuzplatz aktuell von etwa 50 Menschen okkupiert werde und alle anderen, die nicht den lieben langen Tag „ Genussmittel“ zu sich nähmen, ausgeschlossen seien. „Wenn ich schlecht gelaunt bin, denke ich: Die sollen einfach verschwinden“, sagt er.

Die Rede des Anwohners trifft im Bezirksrat auf Zustimmung. „Sie haben Recht“, sagt Stadtbezirksmanagerin Claudia Göttler. Tatsächlich seien von den Ideen aus der Bürgerbeteiligung vor zwei Jahren nur Kleinigkeiten umgesetzt worden. Eine davon ist ein Regelkatalog, der für alle gelten soll, die sich auf dem Platz aufhalten: Lautstarke Musik vermeiden, Abfall in Mülleimern entsorgen, Hunde anleinen, die öffentliche Toilette benutzen. Ein Schild auf dem Platz weist auf die Regeln hin, in Wort und Bild. Der Ordnungsdienst soll auf die Einhaltung der Vorschriften achten.

Szenen auf Marstall wie im „Tatort“

Zwar schaut der Ordnungsdienst nach Angaben der Stadt mehrmals am Tag auf dem Weißekreuzplatz nach dem Rechten, doch scheint das kaum Wirkung zu erzielen. „Die Ordnungshüter gehen meist am Rande des Platzes vorbei“, berichtet SPD-Bezirksratsfrau und Anwohnerin Gunda Pollok-Jabbi abseits der Sitzung. Ihre Parteigenossen sehen den Ordnungsdienst inzwischen auch kritisch. „Es ist schade, dass der Dienst so wenig ausrichten kann. Er ist ein zahnloser Tiger“, sagt SPD-Fraktionschef Michael Sandow.

Eine andere Sicht haben Sozialarbeiter vor Ort. Einer berichtet der HAZ, dass sich die Obdachlosen auf dem Weißekreuzplatz friedlich verhielten. „Die achten darauf, dass nichts verschmutzt“, sagt er. Inzwischen versammelten sich aber auch Angehörige anderer Szenen, etwa vom Raschplatz und Andreas-Hermes-Platz, auf dem Areal.

Auf dem Marstall am Rande des Rotlichtviertels hat sich die Lage trotz Einsätzen von Ordnungsdienst und Polizei offenbar nicht beruhigt. „Es ist schlimmer geworden“, meint eine Anwohnerin im Bezirksrat. Sie zähle 20 Prostituierte, die mitten auf dem Platz ihren Geschäften nachgingen. Drogen werden verkauft und konsumiert, zuletzt habe es eine Messerstecherei gegeben. „Das sah aus wie in einer ,Tatort’-Folge“, sagt die Anwohnerin.

„Sexarbeit ist urbane Realität“

Eine andere Sicht vertritt eine Sozialarbeiterin der Beratungsstelle für drogensüchtige Frauen La Strada. „Sexarbeit ist eine urbane Realität“, sagt sie in der Sitzung. Das Problem sei, dass die Frauen häufig vertrieben würden. „Alles ballt sich auf wenigen Plätzen“, sagt die Sozialarbeiterin. Man müsse sich darüber unterhalten, wie die öffentlichen Orte in der Innenstadt genutzt werden dürfen.

Vom Unterhalten über Nutzungsbedingungen haben die Anwohner des Weißekreuzplatzes genug. „Ich erlebe hier fast jeden Abend Polizeieinsätze“, sagt SPD-Bezirksratsfrau und Anwohnerin Pollok-Jabbi. Politik und Stadtverwaltung müssten sich fragen, wo sie Prioritäten setzen wollen – bei denen, die am Weißekreuzplatz wohnen, oder bei denen, die dort zum Zechen hinkommen.

So einfach sei es nicht, entgegnet die Sozialarbeiterin. „Die Menschen haben eine Erkrankung, schaffen es aber nicht, psychiatrische Hilfe in Anspruch zu nehmen“, sagt sie. Da der Wohnraum knapp sei, gebe es immer mehr Drogensüchtige auf der Straße. „Es ist für alle schwierig“, sagt sie.

