Hannover

Prostituierte wehren sich gegen ein mögliches Verbot des Straßenstrichs in der Herschelstraße. Eine Liste mit 19 Unterschriften haben die Frauen im Bezirksrat Mitte der Stadtverwaltung übergeben. „Die Betroffenen befürchten, dass das Sperrgebiet an den Stadtrand verlegt wird“, sagte Elke Bock, Vertreterin der Beratungseinrichtung Phoenix. Zugleich schlagen die Frauen vor, den Straßenstrich in den südlichen Teil der Herschelstraße zu verschieben, zwischen Brüderstraße und Kurt-Schumacher-Straße. Dann gäbe es eine Verbindung zum zweiten Teilstück des Sperrgebiets, das über die Andreaestraße bis zur Mehlstraße führt.

Neben Straßenstrich entsteht Wohnquartier

Anlass der Debatte ist der geplante Bau eines neuen Wohnquartiers auf dem Grundstück des ehemaligen Postscheckamts. Dort wollen die Baum-Gruppe und Meravis bis zu 300 Wohnungen errichten. Das Postgebäude soll abgerissen werden.

Die CDU im Bezirksrat ist der Ansicht, dass sich das neue Quartier mit Wohnungen für Familien nicht mit dem Straßenstrich in unmittelbarer Nähe vertrage. Daher schlagen die Christdemokraten vor, den Straßenstrich auf ein bisher nicht benanntes Grundstück zu verlegen. Dort sollen die Frauen ihrem Gewerbe nach dem Kölner Modell nachgehen.

Anbahnungszonen und Verrichtungsboxen in Köln

In Köln konzentriert sich das Gewerbe auf eine Fläche, die in „Anbahnungszonen“ und „Verrichtungsboxen“ unterteilt ist. Freier fahren auf das Gelände, kommen in Kontakt mit den Prostituierten und rangieren ihr Auto in Unterstände. Die Boxen sind so bemessen, dass die Fahrertür nicht mehr zu öffnen ist, auf der Beifahrerseite aber eine Fluchtmöglichkeit bleibt. Sicherheitsdienste beobachten das Gelände, die Polizei fährt regelmäßig Streife. „ Köln und Utrecht haben sehr gute Erfahrungen damit gesammelt“, sagt CDU-Bezirksratsherr Joachim Albrecht.

Bei den hannoverschen Prostituierten kommt das Modell offenbar nicht gut an. Auch eine Vertreterin der Stadtverwaltung meint in der Bezirksratssitzung: „Der Straßenstrich wird zunächst nicht infrage gestellt.“

Von Andreas Schinkel