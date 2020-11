Hannover

Gegen eine für Freitag geplante Veranstaltung von Gegnern der Corona-Maßnahmen in Hannover regt sich Protest. Ein Bündnis aus verschiedenen Gruppierungen und Parteien hat unter dem Motto „Auf die Plätze“ zu einer Versammlung aufgerufen. Sie beginnt ab 13 Uhr auf dem südlichen Teil des Opernplatzes. Die Organisatoren rechnen mit rund 100 Teilnehmern.

Auf den Platz vor der Staatsoper ist inzwischen auch die Veranstaltung der Gegner der Corona-Maßnahmen verlegt worden, die ursprünglich für die Schloßstraße am Landtag geplant war. Zwischen 15 und 17 Uhr wollen sich am Freitag dort die Corona-Gegner versammeln, um „Aufklärung zum Thema Corona-Fakten“ zu betreiben. Als Redner sind unter anderem der Arzt Bodo Schiffmann und der Verschwörungstheoretiker Samuel Eckert angekündigt. Zu dieser Veranstaltung werden 20o bis 500 Menschen erwartet.

Corona-Protest oder Umsturz-Fantasien?

Die Kritiker dieser Versammlung werfen den Gegner der Corona-Maßnahmen vor, ihr eigentliches Ansinnen zu verschleiern. „Sie geben vor, gegen die Corona-Auflagen, insbesondere die Maskenpflicht, zu protestieren. Aber tatsächlich will man durch Verunsicherung die Menschen aufwiegeln, sich für einen Umsturz und die Abschaffung der Demokratie vorzubereiten“, heißt es in einer Mitteilung der Initiatoren von „Auf die Plätze“.

Dabei werde inzwischen auch offen mit faschistischer und antisemitischer Argumentation gearbeitet, das habe eine ähnliche Veranstaltung am Wochenende in Leipzig deutlich gezeigt. In der sächsischen Stadt waren am 7. November mehr als 20.000 Menschen gegen die Corona-Maßnahmen auf die Straße gegangen, darunter auch zahlreiche Neonazis, Rechtsradikale und gewaltbereite Hooligans.

Polizeigewerkschaft mahnt Einhaltung der Maskenpflicht an

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Niedersachsen ruft unterdessen die Teilnehmer beider Demonstrationen zur Besonnenheit auf. „Sollte es wieder zu massenhaften Verstößen gegen die Auflagen kommen, sind die eingesetzten Polizistinnen und Polizisten, die die Demonstration sichern, direkt gefährdet. Wir erwarten als Vertretung der Polizeibeschäftigten, dass die vorgeschriebenen Abstände zu anderen Personen eingehalten werden und ein Mund-Nasen-Schutz getragen wird.“, sagt Niedersachsens GdP-Chef Dietmar Schilff.

Die Polizeigewerkschaft hatte die massenhaften Verstöße gegen die Corona-Schutzauflagen und die gewalttätigen Ausschreitungen bei der Demonstration in Leipzig am Wochenende scharf kritisiert.

Von Tobias Morchner