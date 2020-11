Hannover

Die Polizei hat am Montag im Stadtteil Hannover Groß-Buchholz einen mutmaßlichen Brandstifter festgenommen. Der 43-Jährige soll innerhalb von 24 Stunden in dem Viertel mehrere Brände gelegt haben. Inzwischen wird er in einer psychiatrischen Klinik behandelt. Mit der Serie von Brandstiftungen in Hannovers Süden hat der Verdächtige aber nach den bisherigen Ermittlungen nichts zu tun.

Die Feuerwehr war am frühen Montagmorgen zu einer Tiefgarage an der Karl-Wiechert-Allee gerufen worden. Dort war ein BMW in Brand gesetzt worden. Der Wagen wies Schäden am rechten hinteren Radkasten und an dem dazu gehörigen Reifen auf. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass es in unmittelbarer Nähe der Tiefgarage in den vergangenen 24 Stunden zu mehreren Containerbränden gekommen war. Insgesamt entstand bei den Feuern ein Schaden von rund 40.000 Euro.

Mann verhält sich verdächtig

In der Nähe der Garage trafen die Beamten auf einen Mann, der sich verdächtig verhielt. Als die Beamten ihn nach den Personalien fragen wollten, bedrohte er die Polizisten mit einem Gegenstand aus Metall. Da der Verdächtige der Aufforderung der Polizisten nicht nachkam, den Gegenstand fallen zu lassen, setzten die Ermittler Pfefferspray ein. Der 43-Jährige flüchtete zunächst in Richtung Karl-Wiechert-Allee, konnte aber kurz darauf vorläufig festgenommen werden.

Zu den Bränden, die der 43-Jährige mutmaßlich gelegt haben soll, gehören das Feuer in einem Papiercontainer an der Carl-Neuberg-Straße am Sonntag kurz vor Mitternacht sowie drei brennende Müllcontainer an der Karl-Wiechert-Allee am Montagmorgen. Die Container wurden bei dem Brand vollständig zerstört. Auch ein Toilettenhäuschen wurde in Mitleidenschaft gezogen.

Von Tobias Morchner