Hannover

Die Polizei ist am Dienstagnachmittag mit mehreren Streifenwagen in die Innenstadt von Hannover geeilt, weil eine Personalienkontrolle vor Kaufhof in der Bahnhofstraße eskalierte. Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter verbreitete sich kurz darauf das Gerücht, wegen der Vielzahl an Beamten stehe eine Bombenräumung an. Auf HAZ-Anfrage bestätigte Behördensprecherin Isabel Christian nun, dass Polizisten dort gegen 15 Uhr lediglich Mitglieder der örtlichen Punkerszene überprüfen wollten.

Polizisten wurden angegriffen

„Dabei hat einer die Beamten angegriffen und wurde festgenommen“, sagt Christian. Daraufhin seien zwei weitere Mitglieder der Gruppe auf die Polizisten zugegangen und hätten versucht, ihren Bekannten zu befreien. „Deshalb forderten die Beamten zusätzliche Verstärkung an.“ Auf Twitter war von bis zu zehn Streifenwagen die Rede, die zum Ernst-August-Platz rasten. Die drei Mitglieder der Punkszene wurden vorläufig in Polizeigewahrsam genommen.

Auf Twitter sah sich die Behörde zudem wegen des kursierenden Bombengerüchts zu einer Stellungnahme genötigt und erklärte deutlich, dass dort kein Einsatz wegen eines Blindgängers im Gange war.

Von pah