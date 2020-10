Hannover

Die Filmfestspiele von Venedig haben es trotz der Corona-Pandemie geschafft, ein Festival zu veranstalten. Und auch in Hannover haben sich die Organisatoren dazu entschieden, das queere Kinofestival Perlen stattfinden zu lassen. Von Freitag, 16. Oktober, an zeigen sie an neun Tagen Spielfilme, Dokus und Kurzfilmprogramme mit dem Fokus auf lesbisches und schwules Leben, aber auch Geschlechtsidentitäten und vielem mehr, was nicht der heterosexuellen Norm entspricht. Gewohnt politisch nimmt das Festival den Alltag queeren Lebens in den Blick, macht sich auf die Reise zurück in die DDR und hat eine besondere Überraschung parat: Auch ein Abschlussfilm aus Hannover ist im Programm, der ein hochaktuelles Thema beleuchtet.

QueerScope-Debütfilmpreis wird in Hannover verliehen

Die Verfolgung queerer Personen in Tschetschenien etwa nimmt der Film „Welcome to Chechnya“ am Mittwoch, 21. Oktober, in den Blick. Im Film „Becoming Colleen“ am Donnerstag, 22. Oktober, um 18 Uhr wird die Geschichte von Colleen erzählt, die als Familienvater ihr Leben in einem traditionellen Lebensentwurf verbrachte. Zuvor wagen die Veranstalter einen Blick in die Vergangenheit mit der Verleihung des QueerScope-Debütfilmpreises am Sonnabend, 17. Oktober, an den Film „Uferfrauen –Lesbisches L(i)eben in der DDR“. Darin porträtiert Regisseurin Barbara Wallbraun sechs lesbische Frauen, die in der DDR aufgewachsen sind.

Anzeige

Die Regisseurin wird mit ihrem Team beim Filmfest zu Gast sein. Ansonsten verzichten die Organisatoren wegen der Corona-Pandemie weitgehend auf Interviews mit den Filmschaffenden. Auch die Abschlussparty und das Offene Tanzcafé müssen in diesem Jahr ausfallen. Bleiben wird aber der Publikumspreis, der zum Abschluss des Festivals verliehen wird. Wer wegen gesundheitlicher Bedenken nicht ins Kino will oder wegen der corona-bedingt reduzierten Plätze keine Karten bekommen hat, kann sich das Kurzfilmprogramm vom 26. Oktober bis zum 1. November auf der Online-Plattform Vimeo anschauen.

Hürden auf dem Weg zur Familiengründung

Am Sonnabend, 24. Oktober, nimmt das Festival dann mit einem hannoverschen Beitrag eine ganz aktuelle Debatte in den Blick. Der Abschlussfilm „Der Weg zum Regenbogen“ von Ramona Lengert, Theresa Möckel und Dennis Remmers zeigt die Hürden, die ein homosexuelles Paar auf dem Weg zur Familiengründung nehmen muss.

Das ganze Programm gibt es zum Download auf der Website der Stadt. Das Festival findet vom 16. bis zum 24. Oktober im Kino im Künstlerhaus statt. Karten können unter Telefon (05 11) 16 84 55 22 oder per E-Mail an KokiKasse@Hannover-Stadt.de reserviert oder gekauft werden.

Von Alina Stillahn