Hannover

Mehrere hundert Gegner der Corona-Maßnahmen haben sich am Mittag auf Hannovers Trammplatz vor dem Neuen Rathaus versammelt. Aufgerufen zu dem Protest hatte die sogenannte „Querdenker“-Bewegung. Die Polizei hat den Platz vor dem Rathaus vollständig abgeriegelt. Einsatzfahrzeuge sind rund um den Trammplatz postiert, der Trammplatz ist mit Gittern abgesperrt.

Gegendemonstranten ziehen durch die Stadt

Gegen die Versammlung der „Querdenker“ haben sich ebenfalls mehrere hundert Demonstranten der linken Szene ab 12 Uhr auf dem Opernplatz versammelt. Von dort zogen sie gegen 13 Uhr unter lauten Rufen am Trammplatz vorbei zum Platz an der Waterloosäule. Bislang gab es keinerlei Zwischenfälle.

Sicherheitszone für Berichterstatter

Um die Reporterinnen und Reporter vor Übergriffen durch die „Querdenker“ zu schützen, was in der Vergangenheit in anderen Städten bereits vorgekommen ist, hat die Polizei Hannover erstmals eine Sicherheitszone für die Berichterstatter geschaffen. Die Versammlung auf dem Trammplatz soll bis 17 Uhr gehen.

Von Von Tobias Morchner