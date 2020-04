Hannover

Mit seinem schwarzen Hut und dem Bart entsprach er genau dem Bild, das viele Menschen von einem orthodoxen Rabbiner im Kopf haben – und mit seiner offenen, freundlichen Art war er ein sympathischer Botschafter des jüdischen Glaubens. Jetzt ist der beliebte Rabbiner Benjamin Wolff im Alter von nur 43 Jahren gestorben. Der Vater von acht Kindern erlag am Sonnabend in der MHH den Folgen einer Corona-Infektion. Für das jüdische Leben in Hannover bedeutet sein Tod eine tiefe Zäsur.

In Benjamin Wolffs Biografie spiegelte sich ein Stück deutsch-jüdische Geschichte. Als junger Mann kam er 2005 aus Israel nach Deutschland. Es war eine Rückkehr in die Heimat seiner Vorfahren, die 1935 aus Nürnberg hatten fliehen müssen. Wie kaum ein Zweiter setzte er sich dafür ein, in Hannover wieder jüdisches Leben zu etablieren.

„Das jüdische Volk lebt“

Der Rabbiner, der der weltweiten religiösen Chabad-Bewegung angehörte, baute in Kleefeld ein Bildungszentrum mit Synagoge auf. Seine Lebensaufgabe war es, die jüdische Identität der Juden in Hannover zu stärken. Insbesondere vielen Menschen aus der früheren Sowjetunion, die nach Jahrzehnten des Kommunismus nur noch wenig über ihre eigene Religion wussten, brachte er mit seiner ansteckenden Begeisterungsfähigkeit alte Traditionen wieder nah. Die Zahl der Gottesdienstbesucher im Chabad-Zentrum wuchs rasch.

Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen lag Benjamin Wolff am Herzen. Quelle: NP-Archiv

„Wir wollen Juden das Gefühl geben, dass sie auf ihr Judentum stolz sein können“, sagte er, „und wir wollen in der Öffentlichkeit zeigen, dass das jüdische Volk lebt.“ Unermüdlich gab er Hebräisch-Kurse, versorgte Familien mit koscheren Lebensmitteln. Gemeinsam mit seiner Frau, der Pädagogin Shterna Wolff, organisierte der humorvolle Mann mit dem verschmitzten Lächeln eine attraktive Kinder- und Jugendarbeit. Und er stand regelmäßig in der vordersten Reihe, wenn zum Chanukka-Fest im Dezember auf dem Opernplatz ein riesiger Leuchter entzündet wurde.

Der wachsende Antisemitismus bereitete ihm Sorge, doch wenn Hunderte vor der Oper das jüdische Lichterfest feierten, erfüllte ihn dies mit Zuversicht: „Die Dunkelheit vertreiben wir mit Licht“, sagte er beim Chanukka-Fest im vergangenen Jahr.

„Dunkelheit vertreiben wir mit Licht“: Benjamin Wolff bei einer Chanukka-Feier auf dem Opernplatz. Quelle: Philipp von Ditfurth

Vor einigen Wochen kam er mit Atemproblemen ins Krankenhaus, später wurde er in die MHH verlegt und künstlich beatmet. Nach gesundheitlichen Komplikationen infolge der Covid-19-Erkrankung starb er dort am Sonnabend.

Die Bestürzung über seinen frühen Tod in der Stadt ist groß: „Wir trauern um meinen engagierten Rabbiner“, sagt Michael Fürst, der Vorsitzende des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden. Auch Gabor Lengyel, Rabbiner der Liberalen jüdischen Gemeinde, zeigte sich tief erschüttert: „Wir wünschen seiner Familie viel Kraft in dieser schweren Zeit.“ Regionspräsident Hauke Jagau würdigte Wolffs Verdienste: „Er hat das jüdische Leben aktiv in die Öffentlichkeit getragen.“ Die Beisetzung im kleinen Kreis auf dem jüdischen Friedhof in Bothfeld wurde gleich für den Folgetag, den Sonntagabend, angesetzt.

Von Simon Benne