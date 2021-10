Hannover

Seit Jahren macht er sich für den Dialog zwischen den Religionen stark. Jetzt wird Gabor Lengyel, Rabbiner der Liberalen Jüdischen Gemeinde, Gastdozent am neuen Islamkolleg Deutschland (IKD) in Osnabrück. An der Einrichtung, die im vergangenen Juni den Betrieb aufgenommen hat, werden Imame ausgebildet. Das Kolleg ist die bundesweit erste Ausbildungsstätte für islamische Geistliche, die von mehreren muslimischen Verbänden getragen wird.

„Für mich ist das eine besondere Ehre und Freude“, sagt Lengyel. Der umtriebige 80-Jährige, der aus Budapest stammt, wird den angehenden muslimischen Seelsorgern bei Veranstaltungen am IKD künftig die jüdische Perspektive auf die Religion eröffnen. Man sei „glücklich und stolz darauf, eine große Persönlichkeit“ am Kolleg begrüßen zu dürfen, hieß es beim IKD. Bei der Ausbildung deutschsprachiger Imame setzt die Einrichtung gezielt auf die Kooperation mit christlichen und jüdischen Institutionen. Lengyel, der die Liberale Jüdische Gemeinde in Leinhausen mit aufbaute, wurde 2012 bereits Lehrbeauftragter an der Leibniz-Uni Hannover.

Von Simon Benne