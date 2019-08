Hannover: Radfahrerin bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Hannover

Eine 67-jährige Radfahrerin hat bei einem Unfall in Hannover eine lebensgefährliche Kopfverletzung erlitten. Sie wurde am Donnerstag von einem abbiegenden Auto in der Südstadt erfasst und stürzte. Die Autofahrerin stieß nach dem Unfall noch mit einem weiteren Fahrzeug zusammen.

Laut Polizei ereignete sich die Kollision gegen 9 Uhr. Die 73-jährige Audifahrerin war auf der Geibelstraße unterwegs und wollte nach links zum Stephansplatz abbiegen. Dabei erfasste sie die entgegenkommende 67-Jährige auf ihrem Fahrrad. Der Rettungsdienst musste die Frau in ein Krankenhaus bringen.

Autofahrerin wollte noch ausweichen

Die Autofahrerin hatte vor dem Unfall noch vergeblich versucht, nach links auszuweichen. Deshalb rollte der Audi auch nach der Kollision noch weiter und traf ein am Rand geparktes Auto. Durch den Zusammenstoß wurde der Wagen gegen ein Fahrrad und ein Straßenschild geschoben.

Alle aktuellen Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Hannover lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Peer Hellerling