Auf der Podbielskistraße in Hannover ist am Donnerstag bei voller Fahrt eine Radfahrerin gegen die unvermittelt geöffnete Tür eines Autos geprallt. Ihr nachfolgender Vater stürzte ebenfalls. Da die verletzte 16-Jährige über Atemnot klagte, rückte auch ein Notarzt an.