Ein bewaffneter Räuber hat in der Nacht zu Mittwoch versucht, einen Taxifahrer in Hannover zu überfallen. Der Mann ließ sich in die Büttnerstraße fahren und bedrohte den 61-Jährigen dort mit einem Messer. Das Opfer ergriff sofort zu Fuß die Flucht, die Polizei bittet jetzt um Hinweise zum Täter.