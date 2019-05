Hannover

Die Polizei Hannover sucht mit Phantombildern nach zwei bewaffneten Räubern. Die Männer sollen am Sonntag einen 30-Jährigen nahe der Haltestelle Vahrenwalder Platz überfallen haben. Die Unbekannten bedrohten ihr Opfer demnach gegen 23.55 Uhr am Rand der Vahrenwalder Straße, als der Mann zu einer Stadtbahn gehen wollte. Laut Polizei gingen die Täter langsam vor dem 30-Jährigen und als er auf gleicher Höhe war, „drängten die beiden Unbekannten ihn plötzlich auf den Grenzweg“, sagt Polizeisprecherin Isabel Christian. Gleichzeitig bedrohten die Räuber den Mann mit einem Messer und einer Schusswaffe.

Die Polizei hat Phantombilder der beiden mutmaßlichen Räuber veröffentlicht. Quelle: Polizei

Die Täter forderten die Wertsachen ihres Opfers, doch der 30-Jährige hatte nichts bei sich. Daraufhin ließen die Räuber von ihm ab und ergriffen die Flucht. Die beiden südländisch aussehenden Männer sind zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß. Ihr Alter wird auf 20 bis 30 Jahre geschätzt. Der eine Räuber trug einen dunkelbraunen Jogginganzug mit Kapuze, sein Komplize war mit einer grauen Kapuzenjacke bekleidet. Um sein rechtes Handgelenk hatte der Mann zudem ein sogenanntes Palästinensertuch gewickelt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon (0511) 109 27 17 zu melden.

Vahrenwalder Platz bei Drogendealern beliebt

Die Kriminalität am Vahrenwalder Platz geriet erst vergangene Woche in die Schlagzeilen. Geschäftstreibende hatten berichtet, dass vor ihren Läden ganz offen Drogen verkauft werden. Die Dealer warten unter anderem an der Stadtbahnhaltestelle auf Kunden, aber auch in den zahlreichen Nischen der umliegenden Gebäude. Kritik wurde laut, die Polizei würde den Rauschgifthandel nicht unterbinden. Die Ermittler widersprachen daraufhin diesem Eindruck.

Von Peer Hellerling