Die Polizei Hannover sucht zwei Räuber, die am Sonntagabend einen Mann überfallen haben. Die Täter hatten an der Wohnungstür in Misburg-Süd geklopft und schlugen ihrem Opfer beim Öffnen sofort ins Gesicht. Weil der 50-Jährige laut um Hilfe schrie, ergriffen die Täter rasch die Flucht.