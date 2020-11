Hannover

In der Nacht von Freitag auf Sonnabend haben in der Innenstadt von Hannover gleich zwei Räuberbanden mehrfach gezielt Passanten überfallen. Einsatzkräfte der Polizei waren aber schnell zur Stelle und konnten insgesamt vier Tatverdächtige festnehmen.

Angreifer schlagen 18-Jährigem ins Gesicht

Wie die Polizei mitteilt, wurde gegen 0.35 Uhr ein 18-Jähriger am Kröpcke das erste Opfer eines Raubüberfalles. Den jungen Mann hatten auf der Verteilerebene der Stadtbahnhaltestelle zunächst etwa sieben bis acht Person umringt und dann Wertgegenstände aus seiner Jacke genommen. Als sich der junge Mann zur Wehr setzte, schlugen ihm zwei Angreifer ins Gesicht, berichtet Polizeisprecher Martin Richter. Der 18-Jährige habe sich aber trotzdem losreißen können und sei leicht verletzt, aber ohne seine Jacke, geflüchtet. Einsatzkräfte der Polizei konnten kurz danach ganz in der Nähe zwei der mutmaßlichen Räuber ergreifen und festnehmen. Die Jacke des Raubopfers – mit allen Wertgegenständen – blieb jedoch laut Richter verschwunden. Die beiden Tatverdächtige kamen nach ihrer vorläufigen Festnahme wieder auf freien Fuß.

Zweite Bande schüchtert Opfer mit Waffen ein

Nach Angaben des Polizeisprecher kam es in der gleichen Nacht in der Innenstadt noch zu weiteren Raubtaten einer zweiten Bande. Gegen 4.10 Uhr wurde demnach eine Polizeistreife am Hauptbahnhof von Passanten auf eine sechsköpfige Gruppe hingewiesen. Wie sich später herausstellte, hatte die Bande zuvor zwei Raubüberfälle begangen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler bedrohten die Täter zunächst am Kröpcke einen 21-Jährigen mit einer Eisenstange und einem Messer – um ihm dann anschließend die Geldbörse abzunehmen. Unmittelbar danach wurden an der Bushaltestelle auf dem Ernst-August-Platz ein 23-Jähriger sowie ein 17-Jähriger von der gleichen Bande bedroht. Laut Polizei händigte der 23-Jährige den Angreifern daraufhin seine Weste aus, der 17-Jährige einen Ring und eine Armbanduhr. Als in diesem Moment die Einsatzkräfte auftauchten, flüchteten die Täter in den Hauptbahnhof.

Wie Polizeisprecher Richter mitteilt, konnten die Beamten zwei jeweils 17-jährige Tatverdächtige einholen und festnehmen. Vier weitere mutmaßliche Mitglieder der Gruppe konnten entkommen. Bei den Festgenommenen fand die Polizei die geraubte Weste und die Uhr – den Ring und die Geldbörse jedoch nicht. Das zur Einschüchterung benutzte Messer sowie die Eisenstange hatten die Männer auf ihrer Flucht offenbar weggeworfen. Laut Richter wurden die Waffen später auf dem Ernst-August-Platz gefunden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft kamen beide Tatverdächtigen später wieder frei. Gegen die insgesamt vier in der Nacht ergriffenen Tatverdächtigen wird jetzt wegen ihrer räuberischen Überfälle ermittelt.

Von Ingo Rodriguez