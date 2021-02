Hannover: Räuberin tritt Seniorin und erbeutet die Handtasche

Hannover

Eine Räuberin hat am Donnerstagabend in Hannover offenbar eine 78-Jährige verfolgt und sie an der Marienstraße überfallen. Die Täterin trat ihr Opfer sogar, um an die Handtasche zu gelangen. Die Polizei geht davon aus, dass die Unbekannte der Seniorin bereits seit dem Hauptbahnhof hinterher lief.

Der Vorfall ereignete sich gegen 21.10 Uhr in Höhe des Henriettenstifts, als die 78-Jährige auf dem Weg zu ihrer Wohnung war. Die Seniorin wurde nach Polizeiangaben von hinten attackiert. Eine Unbekannte habe ihr sogar gegen das Handgelenk getreten, um die Handtasche zu erbeuten. „Dabei erlitt das Opfer leichte Verletzungen“, sagt Polizeisprecher Michael Bertram. Die 78-Jährige machte durch laute Hilferufe auf sich aufmerksam, die Täterin konnte dennoch fliehen.

Dem Opfer in der Stadtbahn gefolgt?

Laut Bertram ist es „wahrscheinlich“, dass es sich bei der jungen Gesuchten um die Frau handelte, die die Seniorin bereits am Hauptbahnhof ansprach. Die 78-Jährige fuhr von dort zunächst mit der Stadtbahnlinie 8 zum Aegidientorplatz und von dort in der 5 weiter zur Station Marienstraße. Die Verdächtige ist etwa 1,70 Meter groß und schlank. Sie trug eine dunkle Hose und helle Jacke. Die Polizei erbittet Hinweise unter Telefon (0511) 109 32 17.

Von Peer Hellerling