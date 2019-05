Hannover

Die Polizei ermittelt gegen drei junge Männer und eine Frau, die am Mittwochabend in der Innenstadt von Hannover zahlreiche Wahlplakate zur Europawahl zerstört haben. Zeugen hatten die Vier gegen 22.15 Uhr am Kröpcke beobachtet, wie sie mit einem Bauzaunelement über den Platz gingen. Sie nutzten das Zaunstück als Leiter, um an die an Laternen aufgehängten Plakate zu gelangen und sie herunterzureißen. Die Polizei konnte die Verdächtigen kurze Zeit später festnehmen. „Sie haben insgesamt 16 Wahlplakate entlang der Georgstraße beschädigt“, sagt Behördensprecher Mirco Nowak.

Die Rechte, AfD SPD betroffen

Darunter sind acht der Partei Die Rechte, die zuletzt auch in Hannover mit antisemitischen Parolen für Schlagzeilen sorgte. Außerdem haben der 25-Jährige, die beiden 29-Jährigen und ihre 22-jährige Begleiterin sechs Werbetafeln der AfD beschädigt und zwei weitere der SPD. Das Zaunelement hatten die Verdächtigen kurz zuvor an der Rathenaustraße gestohlen. Kurz vor der Festnahme verletzte sich einer der beiden 29-Jährigen leicht, weil er beim Herunterreißen der Plakate vom Bauzaun gefallen war. Er kam in ein Krankenhaus.

Betrunken, mit Drogen unterwegs und Polizisten beleidigt

Die jungen Randalierer müssen sich nun wegen Sachbeschädigung verantworten. Weil der verletzte 29-Jährige und sein vier Jahre jüngere Komplize zudem Marihuana bei sich hatten, wird auch wegen Drogenbesitzes gegen sie ermittelt. „Darüber hinaus beleidigte der stark alkoholisierte Verletzte die Polizisten“, sagt Nowak. Für ihn kommt deshalb ein drittes Ermittlungsverfahren hinzu. Die Vier wurden vorerst wieder freigelassen.

