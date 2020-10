Hannover

Die Stadt Hannover will sich von ihrer besten Seite zeigen. Dafür wurde am Sonntag die Hochstraße am Raschplatz für einige Stunden gesperrt. Es geht um die Bewegung zur Europäischen Kulturhauptstadt: Die Mitglieder der Jury, die entscheidet, welche der verbleibenden fünf Städte den Wettbewerb gewinnt, werden coronabedingt nicht persönlich anreisen, um sich ein Bild zu machen. Die finale Präsentation erfolgt digital.

Hannover macht den Anfang

Am Montag, 19. Oktober, wird Hannover als erste der Bewerberstädte (ansonsten sind noch Nürnberg, Chemnitz, Hildesheim und Magdeburg dabei) der Jury Argumente dafür präsentieren, warum die Stadt Kulturhauptstadt werden soll. Die Vorbereitungen dieser Präsentation sind in der Stadt zu bemerken. Am Sonntag wurden auf der mit Rollrasen begrünten Raschplatzbrücke Filmaufnahmen gemacht, die bei der Präsentation am Montag kommender Woche eingespielt werden sollen.

Anzeige

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion.

Die Sperrung der Brücke für den Autoverkehr, ihre Begrünung und Nutzung für Kulturaktionen stellt einen wichtigen Baustein für Hannovers Bewerbung dar. Auch an anderen Orten der Stadt werden in der kommenden Woche noch Filmaufnahmen gemacht, die die Jury davon überzeugen sollen, dass Hannover es verdient, Kulturhauptstadt 2025 zu werden.

Von Ronald Meyer-Arlt