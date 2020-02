Hannover

Ratsherr Adam Wolf (Piraten) gehört zwar einer Splitterpartei an – doch spätestens seit dem Oberbürgermeister-Wahlkampf dürfte sein Gesicht in Hannover bekannt sein. Für die Piraten trat er als OB-Kandidat an, auf etlichen Plakaten war sein Konterfei zu sehen. Das wird dem Kommunalpolitiker jetzt zum Verhängnis. „Ich werde in den vergangenen zwei Monaten immer häufiger von Rechtsradikalen bedroht“, sagt er im Gespräch mit der HAZ. Inzwischen habe er Angst um seine Familie. Auch auf Facebook berichtet er von den Drohungen und kommt zu dem Schluss: „Die AfD und ihre Handlanger müssen sofort verboten werden.“

Wolf hat als Kapitän Flüchtlinge gerettet

Wolf hat als ausgebildeter Kapitän vor einigen Jahren in Seenot geratene Flüchtlinge aus dem Mittelmeer gerettet. Jetzt engagiert er sich als Kommunalpolitiker für das Projekt „Seebrücke“. Die zentrale Forderung der Aktivisten lautet, Hannover müsse Flüchtlingen, die vor dem Ertrinken gerettet wurden, einen sicheren Hafen bieten. Kritiker sehen darin lediglich eine symbolische Geste, denn Hannover bekomme die Menschen, die in Deutschland Schutz suchen, vom Land zugeteilt. Zweifellos aber gehört Wolf zu den Gesichtern der „Seebrücke“.

„Du Schlepper-Sau“

Wolf erzählt, dass ihm beim Spaziergang durch die Altstadt zugeraunt wurde: „Du Schlepper-Sau, wir kriegen dich.“ Die Personen hätten keineswegs Insignien der rechtsextremen Szene getragen, etwa Springerstiefel und Bomberjacken. „Die sahen aus wie Yuppies“, sagt Wolf. Vier bis fünf Mal innerhalb der vergangenen zwei Monaten seien solche Drohungen ausgesprochen worden. „Ich habe Angst um meine Kinder“, sagt der 55-Jährige. Zur Polizei sei er noch nicht gegangen. Am Ende sei der Vorgang schwer greifbar für die Behörde, meint er.

Wolf ist der Meinung, dass angesichts des offenbar rechtsextremistisch motivierten Terrors in Hanau, das Maß voll sei. „Wir Kommunalpolitiker und alle ehrenamtlichen Politiker brauchen Schutz“, fordert er.

