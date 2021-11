Hannover

Die Stadt Hannover favorisiert Tempo 30 nicht nur in kleinen Nebenstraßen, sondern auch auf bestimmten Hauptverkehrsstraßen – und hat dafür jetzt Rückendeckung von der Mehrheit des Rates. Durchsetzen kann die Stadt ein Tempolimit auf Straßen wie der Ferdinand-Wallbrecht-Straße und dem Altenbekener Damm aber nicht ohne Weiteres, es bedarf dazu einer bundesgesetzlichen Weichenstellung. Für eine solche Änderung macht sich eine Städteinitiative stark, an der sich Hannover jetzt beteiligt. Doch die CDU kritisiert das Vorhaben.

„Schlüssel zu mehr Lebensqualität“

Kürzlich hat der Rat mehrheitlich beschlossen, dass Hannover der „Städteinitiative Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten“ beitritt. Ziel des Verbundes ist es, dass jede Kommune selbst entscheiden kann, wo ein Tempolimit sinnvoll ist.

Bisher lassen Bundesgesetze Tempo 30 auf Hauptverkehrsachsen nur in begrenzten Ausnahmefällen zu, etwa vor Schulen und Kitas oder an Unfallschwerpunkten. Die Städteinitiative fordert, dass künftig auch städtebauliche Gründe für ein Tempolimit ausreichen. „Ein stadtverträgliches Geschwindigkeitsniveau ist ein Schlüssel zu mehr Lebensqualität in Hannover“, sagte Baudezernent Thomas Vielhaber (SPD) kürzlich.

CDU: Flächendeckendes Tempo 30 durch die Hintertür

Die CDU bleibt skeptisch. „Es ist offenkundig, dass dieser Zusammenschluss der Städte ausschließlich das Ziel verfolgt, durch die Hintertür flächendeckendes Tempo 30 auf den Hauptverkehrsstraßen als Regelgeschwindigkeit einzuführen“, sagt Verkehrspolitiker Patrick Hoare. Das sei aber ein „verheerendes Signal“. Die Innenstadt müsse erreichbar für alle bleiben, und dies geschehe vorrangig über Hauptverkehrsachsen. Flächendeckendes Tempo 30 führe nachweislich zu Staus und Ausweichverkehr über Nebenstraßen, meint Hoare.

Ob es jedoch unter einem neuen, FDP-geführten Bundesverkehrsministerium dazu kommt, dass die Kommunen mehr Handlungsspielraum beim Tempolimit bekommen, bleibt abzuwarten.

Von Andreas Schinkel