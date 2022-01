Hannover

Das Rauchverbot im ICE von Hannover nach Göttingen hat einen 57-Jährigen so aufgeregt, dass er sich jetzt mehreren Strafanzeigen ausgesetzt sieht. Als sich der Mann am Sonnabend gegen 20.30 Uhr eine Zigarette im Zug ansteckte, sei er auf das Rauchverbot hingewiesen worden. „Daraufhin beleidigte er die Bahnmitarbeiter in rassistischer Weise auf das Übelste“, teilte Kevin Müller, Sprecher der Bundespolizeiinspektion Hannover, am Sonntag mit.

Die Bundespolizei in Göttingen empfing den wohnungslosen Mann, der den ICE verlassen musste. Das Sicherheitspersonal der Bahn wurde weiter rassistisch beschimpft. Anschließend habe er eine leere Bierflasche gegen den Zug geworfen. Und nun wurden laut Müller auch die Bundespolizisten in übler Manier beschimpft. Der 57-Jährige habe einen Platzverweis erhalten.

Der polizeibekannte Mann müsse mit einer Strafverfolgung wegen Volksverhetzung und Beleidigung rechnen. Hinzu kommen Verstöße gegen das Bundesnichtraucherschutzgesetz und das Infektionsschutzgesetz. Der rabiate Mann hatte sich geweigert, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.

Von Thomas Nagel