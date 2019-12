Hannover: Rauchmelder rettet bewusstlosem Mann das Leben

Hannover

Ein piepender Rauchmelder hat am Freitagabend einem 38-Jährigen sehr wahrscheinlich das Leben gerettet. Wie die Feuerwehr Hannover berichtet, wurden die Retter nach Stöcken gerufen, weil dort ein Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen war. Nachbarn der betroffenen Wohnung hatten den Alarm gehört und den Notruf gewählt – der eigentliche Bewohner lag bereits bewusstlos im völlig verrauchten Flur.

Der Notruf ging um 19.44 Uhr ein, sofort brachen Berufs- und Freiwillige Feuerwehr zur Straße An der oberen Marsch auf. „Trupps unter Atemschutz öffneten die Tür der Wohnung und fanden den bewusstlosen Mann im Flur vor“, sagte Feuerwehrsprecher Benjamin Pawlak. Die Einsatzkräfte brachten den 38-Jährigen umgehend ins Freie, dort wurde der Mann dann von Rettungsdienst und Notarzt behandelt. „Das Opfer kam glücklicherweise schnell wieder zu sich“, sagte Pawlak. Im Anschluss wurde der 38-Jährige in ein Krankenhaus gebracht.

Rauchmelder „verhinderte Schlimmeres“

Das Feuer in der Küche wiederum konnte dann rasch und „mit wenigen Handgriffen“ gelöscht werden. Zur Brandursache und Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Angaben machen, die Polizei hat bereits die Ermittlungen aufgenommen. Pawlaks Fazit am Ende: „Der frühzeitige Alarm des Rauchmelders verhinderte in diesem Fall Schlimmeres.“

Von Peer Hellerling