An der Richtstätte bei Vahrenwald hatten sich schon Tausende Zuschauer versammelt. Auf einer Kuhhaut wurde Johann Dieterich Meyer 1728 von zwei Pferden dorthin gezogen, nachdem man auf dem Neustädter Markt sein Todesurteil verlesen hatte. Die Henkersknechte banden den Mann, der Vater und Mutter ermordet hatte, an ein Andreaskreuz, legten einen Strick um seinen Hals und zogen zu. Dabei kniffen sie Arme und Brust mit glühenden Zangen. Schließlich zerschmetterten sie Arme und Beine, dann flochten sie seinen Körper auf ein Rad.

Volker Lessing spart nicht mit detaillierten Beschreibungen von Szenen, nach denen sensible Gemüter erst einmal durchatmen müssen. Der langjährige Präsident des Amtsgerichts Hannover hat dennoch ein hoch seriöses Buch vorgelegt: In „Macht und Recht“ beschreibt er Hannovers Justizgeschichte von den Anfängen bis ins Jahr 1806, als Napoleon dem Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation den Garaus machte.

Kenner der Justizgeschichte: Buchautor Volker Lessing. Quelle: Michael Wallmüller (Archiv)

Kenntnisreich und kurzweilig analysiert er in dem reich illustrierten Band, wie sehr Recht und Gesetz immer auch Spiegelbild der jeweiligen Gesellschaftsverhältnisse waren. Gleichheit vor dem Gericht gab es im Mittelalter nicht. „Es wurde schon einmal ein Bürger wegen Mordes nur zu einer Gefängnisstrafe verurteilt, während kurze Zeit später ein anderer wegen desselben Tatbestandes geköpft wurde“, schreibt er. Macht und Geld entschieden über das Strafmaß.

Folter im Beginenturm

Es dauerte Jahrhunderte, bis sich eine richterliche Unabhängigkeit etablierte, vor der auch die Mächtigen ohnmächtig sein konnten. Als König Georg II. einmal genervt fragte, warum er seine Prozesse vor dem Oberappellationsgericht Celle so häufig verliere, gab der Gerichtspräsident Rudolph Johann von Wrisberg (1724 bis 1764) die kecke Antwort: „Weil Majestät gewöhnlich Unrecht haben.“

Hier wurden Menschen gefoltert: der Beginenturm am heutigen Historischen Museum. Quelle: Samantha Franson

Lange konkurrierten in Hannover zwei Gerichte miteinander: Im 13. Jahrhundert begannen Bürger, sich bei Zwistigkeiten an den Rat zu wenden, daraus entstand 1241 dann offiziell ein Stadtgericht unter Vorsitz des Bürgermeisters. Für Kriminalstraftaten bleib hingegen das Gericht des Grafen oder seines Vogtes auf der Burg Lauenrode zuständig. Erst 1619 erwarb der Stadtrat gegen üppige Zahlungen an den Herzog auch die Zuständigkeit für die Halsgerichtsbarkeit. Allein der Jurist Christian Ulrich Grupen, Bürgermeister von 1725 bis 1767, verhängte acht Todesurteile – allesamt gegen Frauen.

Eine Stätte des Rechts: Am Alten Rathaus wurden im Mittelalter Urteile gefällt. Quelle: Jacqueline Hadasch

Manchmal greift Lessing etwas weit aus; er hätte nicht unbedingt bis zu „Topografie und Besiedlung der Leineaue“ zurückgehen müssen. Dafür ist das wissenschaftlichen Ansprüchen genügende Werk erfreulich verständlich geschrieben und reich an Anekdoten. So weiß Lessing zu berichten, dass einige der Folterknechte aus dem Beginenturm in ihrer schrecklichen Kunst so versiert waren, dass sie an andere Städte gewissermaßen ausgeliehen wurden. Weil sie die Malträtierten auch selbst wieder zusammenflickten, waren sie teils angesehene Heiler.

„Der Stab ist gebrochen“

Allein zwischen 1514 und 1533 fällten Vogt- und Stadtgericht 42 Todesurteile in Hannover. Das Halsgericht tagte jeweils dienstags an der Gerichtslaube vor dem Alten Rathaus. Über Verurteilten brach der Bürgermeister einen kleinen Stab und sprach: „Das Urtheil ist gesprochen, der Stab ist gebrochen, hier ist keine Gnade weiter, bei Gott ist Gnade!“ Dann wurde ein weißes Tuch geschwenkt – als Zeichen an den Glöckner der Marktkirche, drei dumpfe Glockenschläge ertönen zu lassen. Dabei trugen die Todeskandidaten bereits eine hohe Mütze und ein weißes Hemd, „weit ausgerundet, damit der Scharfrichter nicht nöthig habe bei der execut, es entzwei zureißen“.

Einst eine Stätte der Rechtssprechung: die Gerichtslaube am Alten Rathaus. Quelle: NP

Die Mühlen der Gerichtsbarkeit mahlten dabei oft noch langsamer als heute. Anno 1644 etwa lieferten sich zwei Frauen während des Gottesdienstes in der Marktkirche eine blutige Schlägerei um einen repräsentativen Sitzplatz. Der Gatte der einen wurde nach dem Skandal zur Zahlung von Hundert Talern verdonnert. Auf dem Weg durch die Instanzen landete der Zwist schließlich vor dem Reichskammergericht zu Speyer, das für seine träge Arbeitsweise bekannt war. Ein Urteil in der Sache steht bis heute aus.

Volker Resing: „Macht und Recht. Hannover und seine Rechtsgeschichte bis 1806“. Tertulla Verlag. 277 Seiten, 29,80 Euro).

