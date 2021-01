Hannover

Der Streit um das geplante Buntglasfenster der Marktkirche geht in die nächste Runde: Nachdem das Landgericht Hannover der Kirchengemeinde im Dezember den Einbau des sogenannten Reformationsfensters erlaubt hatte, legen die Gegner des Projekts nun Berufung dagegen ein. Nach einer ersten Analyse des Urteils sehe er gute Gründe dafür, die Entscheidung durch das Oberlandesgericht Celle überprüfen zu lassen, erklärte Rechtsanwalt Frank Meier. Er vertritt Georg Bissen, den Urheberrechtserben des Nachkriegsarchitekten Dieter Oesterlen.

Hier soll es installiert werden: Kirchenvorstandsvorsitzender Reinhard Scheibe in der Marktkirche. Quelle: von Ditfurth

Bissen beharrt darauf, dass das rund 150.000 Euro teure Buntglasfenster die Konzeption des Kirchenraums zerstöre, den sein Stiefvater beim Wiederaufbau nach dem Krieg bewusst schlicht gehalten habe. Altkanzler Gerhard Schröder will das rund 13 Meter hohe Fenster, einen Entwurf des Künstlers Markus Lüpertz, der Gemeinde schenken. Das umstrittene Werk zeigt neben einer Luther-Figur unter anderem fünf dicke Fliegen.

Gemeinde ist überrascht

In der Kirchengemeinde hatte man bereits gehofft, dass der Rechtsstreit beendet sei. Mit einer Berufung hatte dort niemand mehr gerechnet. „Wir sind überrascht, zumal das Landgericht sein fundiertes Urteil präzise begründet hat“, sagt Reinhard Scheibe, der Vorsitzende des Kirchenvorstands. „Es ist bedauerlich, dass es nun zu einer weiteren Verzögerung kommt.“

Viel diskutiert: Im Zentrum des Lüpertz-Entwurfes steht eine weiß gekleidete Luther-Figur, umschwirrt von fünf dicken Fliegen. Quelle: Benne

Das Landgericht hatte in seinem etwa 40-seitigem Urteil unter anderem kirchliche Selbstbestimmungsrecht und die im Grundgesetz garantierte Glaubensfreiheit ins Feld geführt. Die Gestaltung von Kirchen sei als Akt der Religionsfreiheit anzusehen, daher dürfe die Gemeinde das Fenster installieren.

Die Produktion der Glaselemente in der Manufaktur Derix in Hessen ist bereits weit fortgeschritten. Allerdings will die Gemeinde das Fenster erst dann an der Südseite der Marktkirche einbauen lassen, wenn das juristische Tauziehen endgültig beendet ist. Nach einer Entscheidung des OLG Celle wäre theoretisch noch eine Revision vor dem Bundesgerichtshof möglich. Der Rechtsstreit könnte sich dann noch über Jahre hinziehen.

Von Simon Benne