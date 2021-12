Hannover

Erfreulich steil fällt die Kurve der Siebentagesinzidenz: Vor Weihnachten waren es statistisch 216,3 Corona-Infizierte pro 100.000 Einwohner in der Region Hannover, am Dienstag hatte sich die Zahl auf 130,4 verringert. Im HAZ-Gespräch aber dämpft Regionspräsident Steffen Krach (SPD) mögliche Hoffnungen auf Lockerungen.

Corona in der Region Hannover: Keine Lockerungen

„Auch wenn die Inzidenz Anfang Januar unter 100 sinken wird, was unsere Prognosen derzeit für möglich halten, dann ist das kein Grund, über Entschärfungen der aktuellen Regeln nachzudenken“, sagt Krach. „Mir tut das leid, weil ich weiß, dass alle gerne Lockerungen hätten – aber es wäre der ganz falsche Weg.“

Die Region bereitet sich auf ein Erstarken der Omikron-Variante des Virus vor. Die verursacht zwar nach bisherigem Wissen vielleicht weniger schwere Krankheitsverläufe, kann aber wegen ihrer wahrscheinlich deutlich schnelleren Verbreitung zu einem Lahmlegen wesentlicher Gesellschaftsbereiche führen.

Omikron auf dem Vormarsch in der Region Hannover

Und Omikron nimmt spürbar zu: Vor Weihnachten waren regionsweit 21 Fälle nachgewiesen, am Montag nach Weihnachten waren es schon 110 Fälle, am Dienstag dann 181 (Stand: 16.11 Uhr). Und das trotz der in Deutschland geringen Nachverfolgung: Bundesweit wird nur etwa jeder zehnte positive PCR-Befund auf die Variantentypologie sequenziert. Die Behörden befinden sich also vielfach im Blindflug bei der Einschätzung, wie stark die Omikron-Variante bereits verbreitet ist.

In der Region allerdings versuche das Gesundheitsamt, „nach Möglichkeit alle positiven PCR-Tests auf Omikron untersuchen“, sagt Krach. Das setze aber entsprechende Laborkapazitäten voraus und nehme Zeit in Anspruch. Deshalb stütze man sich vielfach auf ein neuartiges Verfahren namens Target PCR, das der Sequenzierung vorgeschaltet ist, als relativ genau gilt und vom Landesgesundheitsamt als Bestätigung von Omikron betrachtet werde.

Entwicklung vorhergesagt

An der Stimmigkeit der Inzidenzzahlen allerdings zweifelt Krach nicht. Normalerweise war es nach Feiertagen häufig erst zu niedrigen Zahlen und dann zu Nachholeffekten gekommen, weil die Behörden Daten nicht rechtzeitig gemeldet hatten. Diesmal aber sei der Trend realistisch, sagt Krach: „Unsere Prognosen hatten die sinkende Inzidenz vorhergesagt, eigentlich sogar etwas früher.“

Möglich also, dass die Inzidenz der Delta-Variante zwar so schnell sinkt wie vorherberechnet, aber die unbemerkt stark steigenden Omikron-Zahlen den Effekt überlagern – niemand weiß es genau. Alle Behörden und Einrichtungen der kritischen Infrastruktur stellen sich jedenfalls darauf ein, dass es in Kürze zu deutlich mehr Infektionen und damit auch mehr Quarantänefällen kommt.

Kritische Infrastruktur bereitet sich vor

Müllabfuhr, Energieversorger, Wasser- und Abwasserbetriebe, Polizei und Feuerwehr haben ihre Notfallpläne geschärft, um für plötzliche Ausfälle von vielen Mitarbeitern gewappnet zu sein. Auch das Gesundheitsamt der Region, zuständig für Hannover-Stadt und alle Umlandgemeinden, hat wieder Bundeswehr-Amtshilfe erhalten. 20 Soldatinnen und Soldaten unterstützen die Teams, Anfang Januar wird die Zahl auf 60 aufgestockt.

„Wir müssen die Arbeitsfähigkeit aller wichtigen Funktionen gewährleisten“, sagt Krach. Wo möglich, seien alle Besprechungen auf Videokonferenz umgestellt, damit sich keine Kollegen gegenseitig infizieren, falls jemand angesteckt ist. „Glücklicherweise haben wir längst Erfahrungen aus den ersten Wellen“, sagt der Regionspräsident.

Das ist jetzt nötig

Was ist aus seiner Sicht jetzt wichtig?

* Weiter impfen: „Wir haben die Impfangebote seit November deutlich hochgefahren“, sagt der 42-Jährige: „Niemand kann jetzt mehr sagen, er habe keine Chance gehabt, sich impfen zu lassen.“

* Eigenverantwortung: Seit September ist es nicht mehr Aufgabe des Gesundheitsamts, Menschen in Quarantäne zu schicken. „Wer sich infiziert hat, begibt sich selbst in Quarantäne und informiert sofort seine Kontaktpersonen“, sagt Krach: „Das hat etwas mit Eigenverantwortlichkeit zu tun.“ Das Amt kümmere sich vor allem um Ausbrüche in Einrichtungen wie Kitas und Altenheimen.

* Impfpflicht einführen: Krach plädiert für die schnelle Einführung der allgemeinen Impfpflicht. „Es war ein Fehler, sie nicht vor Weihnachten zu beschließen“, sagt er. Je länger man warte, desto weniger helfe sie gegen die Omikron-Variante.

Normalisierung erst nach Ostern?

Und was glaubt der Regionspräsident, wann es zu einer Normalisierung des Alltags kommt? Eine feste Prognose mag er nicht abgeben, aber er sagt: „Ich hoffe, dass ab Ostern Stück für Stück Normalität einkehren wird.“

Von Conrad von Meding